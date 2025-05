Scudetto Napoli, lunedì la sfilata dei bus scoperti sul lungomare per 100mila tifosi: il piano della festa

Da ieri sera fino a dopodomani si celebra il quarto scudetto della storia azzurra, la squadra abbraccia la città: si parte lunedì alle 15

Nella notte la festa di pancia, con il popolo azzurro che si è riversato per le strade fino all’alba tra cori e fuochi d’artificio, oggi e domani per metabolizzare il trionfo, rivedere le immagini, commuoversi e brindare con chi non era presente e lunedì per la festa assieme alla squadra. Napoli si gode i suoi giorni di gloria ed è stato ufficializzato che ci sarà la sfilata dei bus con i giocatori per le strade della città.

L’anticipazione del sindaco

Parlando a Radio Crc il sindaco Manfredi, che nei giorni scorsi ha assicurato di esseri “convertito” al tifo azzurro tradendo le note simpatie per la Juventus, ha commentato così lo storico successo della Conte-band: “Non ha vinto solo la squadra, ma anche la città questo scudetto. Gli scudetti degli anni 80 sono stati del genio e dell’improvvisazione, gli ultimi due invece rappresentano una società, una città ormai matura. Se oggi non programmi, non hai i conti a posto ed un’organizzazione non vai da nessuna parte. Sono orgoglioso di come hanno festeggiato tutti i napoletani, mi hanno chiamato altri sindaci per complimentarsi. Ci sono state delle cadute leggere da codice verde e giallo, ma niente di più”.

Lunedì alle 15 la sfilata dei bus

La festa grande però non è ancora finita: il Comune e il Napoli, sotto la regia della Prefettura, hanno organizzato già la sfilata dei bus scoperti. Lunedì alle 15 due mezzi partiranno dal Molo Luise fino a Piazza Vittoria e torneranno indietro. Si prevedono quasi 100.000 persone intorno al bus. Agli estremi dell’area verranno messi 4 maxischermo per permettere a chi non riuscirà ad entrare nell’area di vedere tutto. L’evento si svolgerà in 2-3 ore.

Oltre 50 maxischermi a Napoli e provincia

Contestualmente il prefetto di Napoli, Michele di Bari, garantirà altri maxischermi installati nelle piazze di Napoli e provincia, sui quali è già stata trasmessa la partita della vittoria del quarto scudetto col Cagliari: “Due pullman faranno un percorso di due chilometri e mezzo, ci sarà un dispositivo di cuscinetto attorno all’area. Tutto ciò che è festa, come avvenuto per la partita, sarà proiettato sui maxischermi. Nei comuni della città metropolitana abbiamo 53 schermi, e la mia idea è di mantenerli anche per lunedì ma dobbiamo perfezionare e dettagliare il quadro dell’organizzazione”.

La riqualificazione dello stadio Maradona

Per l’occasione il sindaco Manfredi ha parlato anche dei lavori allo Stadio Maradona: “Stiamo lavorando ad un progetto molto qualificato. Lo stadio è degli anni 60, siamo convinti possa migliorare ma non sarà mai come uno stadio costruito oggi. Si lavora sul terzo anello con l’eliminazione del primo anello allungando invece il secondo. Si tratta di un lavoro che dovrà essere fatto con il Napoli, il Governo e la Regione che ha dato fondi per Salerno ed anche a Castellammare di Stabia. Con Aurelio ho un ottimo rapporto, ogni tanto litighiamo nell’interesse di tifosi e città. Insieme riusciremo a fare un bel percorso. Stiamo facendo progetto esecutivo terzo anello che potrebbe darci 8-10mila posti in più”.