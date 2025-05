Scudetto: Piazza Duomo diventa provincia di Napoli, polemica per la festa dei tifosi azzurri

Centinaia di fan partenopei hanno invaso il luogo simbolo dei festeggiamenti dell'Inter con striscioni e bandiere per celebrare lo scudetto

Quando nel 1953 Eduardo De Filippo scrisse la commedia “Napoletani a Milano” certamente non pensava al calcio ma l’associazione è venuta spontanea ieri sera nel vedere Piazza Duomo, luogo simbolo dell’interismo nudo, crudo e puro, colorarsi d’azzurro. Per una notte la Madonnina ha tifato Napoli. Se un anno fa la piazza fu teatro del tricolore della seconda stella nerazzurra stavolta c’erano centinaia di napoletani scesi in strada con sciarpe, bandiere, manifesti e fumogeni.

I cori dei napoletani in piazza

Prima dell’inizio della gara solo pochi gruppi sparuti per strada, anche interisti che speravano nel miracolo ma col passar dei minuti e il Napoli che si impadroniva del tricolore ecco arrivare tifosi a centinaia: maglie azzurre, cappellini, tricolori di cartone, fuochi d’artificio. Un “espatrio” in piena regola, Piazza Duomo diventa un avamposto di Napoli, una provincia della felicità partenopea. Ammutoliti, i fan nerazzurri hanno visto la festa dei rivali in casa propria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al posto di O mia bela Madunina ecco “un giorno all’improvviso” o “O surdato nnammurato”: una marea azzurra per una sorta di capodanno bis che è durato tutta la notte. Non senza lasciare strascichi polemici sul web.

Lo scontro Napoli-Inter prosegue sul web

Fioccano le reazioni sui social: “Siamo venuti noi a festeggiare fino al Duomo. Padroni in casa vostra” e poi: “Il bello è che le bombe e i fuochi sono stati sparati a Piazza Duomo a Milano con gli interisti a testa bassa senza fiatare…non ha prezzo” e anche: “La Madonnina tifa Napoli! Ci siamo presi lo scudetto e pure piazza Duomo”

C’è chi scrive: “Ieri sera sono andato in piazza Duomo a festeggiare i braccetti che salgono fino all’area di rigore avversaria” e poi: “n duomo io ho visto solo un colore… L’AZZURRO!! Forza Napoli sempre” e ancora: “Vedere Piazza Duomo a Milano dipinta di solo azzurro fa veramente male. Siamo riusciti anche in questo miracolo. Il popolo napoletano che festeggia uno scudetto scucito all’Inter a Milano. Che tristezza”.

Il popolo nerazzurro è avvilito: “La vera umiliazione ieri sera è stato vedere i napoletani in piazza Duomo, che loro siano gente senza dignità e rispetto è noto. Ma di ritorno da Como mi sarei aspettato un raid con pulizia della piazza” e anche: “Milano dá una lezione di civiltà, facendo festeggiare i tifosi del Napoli in piazza Duomo. Nella vita ci sono le categorie ma anche le cadute di stile: non è facile intuire chi ne sia uscito da signore e chi da pagliaccio” e ancora: “Leggo di gente infastidita perché Piazza del Duomo si è riempita di napoletani festanti. Dovremmo al contrario essere fieri di una città dove a nessuno è impedito di gioire per un successo sportivo. Non succede così ovunque” e infine: “Spero che Marotta stia guardando perché una cosa del genere non deve più accadere. Essere sportivi va bene ma così è veramente troppo.”