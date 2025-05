Italia, Spalletti ci ripensa: novità nei preconvocati per le gare con Norvegia e Moldavia

In difesa gli azzurri sono in difficoltà anche per qualche infortunio. Ecco che può tornare utile il 37enne interista, anche in ottica Haaland

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Cosa è l’età se non è un numero? Luciano Spalletti dimentica l’anagrafe e inserisce nell’elenco dei preconvocati per Norvegia e Moldavia anche l’esperto Francesco Acerbi. D’altra parte il difensore dell’Inter sta sfoderando prestazioni che non possono passare inosservate, anche in Champions laddove il livello è naturalmente ancora più alto. Per il Ct il 37enne lombardo può rivelarsi prezioso anche per contenere un bomber come Haaland, che marcò con successo anche nella finale di Champions a Istanbul.

Assente dal caso Juan Jesus

L’ultima volta che Ciccio Acerbi ha visto la maglia dell’Italia era il novembre del 2023. La partita vedeva gli azzurri impegnati contro l’Ucraina, con risultato finale di 0-0. Dopo quel match, poi, scoppiò il caso Juan Jesus che vide il difensore dell’Inter protagonista in negativo. Spalletti decise di non convocarlo più e di non portarlo neppure in Germania, preferendogli altri giocatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pre-convocato e pronto a giocare di nuovo

Oggi, però, le cose sono cambiate. Non tanto il rendimento del roccioso difensore, che in realtà è rimasto invariato e sempre elevato nel corso del tempo. Probabilmente sono più le idee di Luciano Spalletti ad aver subito delle modifiche, tant’è che Acerbi è tornato nei radar del Ct. Il 37enne difensore è nell’elenco dei preconvocati in vista delle partite di qualificazione al Mondiale contro Norvegia e Moldavia.

Reparto difensivo in difficoltà e ora arriva Haaland

A proposito di Norvegia, l’esperienza di Acerbi potrebbe rivelarsi utile anche e soprattutto per neutralizzare un attaccante come Haaland. Sappiamo quanto l’Italia tema il bomber norvegese. Bisogna, infine, tener conto che il reparto difensivo azzurro è in difficoltà: Gatti non è al top fisicamente così come Calafiori e Buongiorno. Da questo punto di vista rimettere in campo l’usato sicuro può rivelarsi scelta di buon senso.