Playoff, pagelle Spezia-Catanzaro 2-1: Aurelio e Wisniewski decisivi, Pigliacelli pasticcia, Iemmello spento

I liguri accedono alla finale: affronteranno la Cremonese nella doppia sfida per la A. Catanzaro fuori a testa alta: a Cassandro rispondono Aurelio e Wisniewski.

Lo Spezia è la seconda finalista dei playoff di Serie B dopo la Cremonese (3-0 alla Juve Stabia, dopo il 2-1 per i campani all’andata). Niente da fare per un volenteroso Catanzaro, che ha sbloccato l’incontro al 32′ con Cassandro, salvo poi farsi riprendere al 36′ dal tap-in di Aurelio e ribaltare nella ripresa dall’inzuccata di Wisniewski. Il Catanzaro esce a testa alta, chiudendo in 10 la partita (rosso a Biasci).

Spezia-Catanzaro, la chiave della partita

Complice il 2-0 conquistato all’andata, lo Spezia scende in campo col freno a mano tirato e risulta sparagnino nella prima mezzora in cui si fa preferire il Catanzaro. Dopo un paio di tentativi a vuoto di La Mantia, fa centro Cassandro sulla punizione di Pompetti, ma quattro minuti più tardi, al 36′, i liguri rimettono le cose a posto: tiro-cross di Kouda, Pigliacelli è sorpreso e non trattiene il pallone, Aurelio s’avventa sulla ribattuta e pareggia.

Nella ripresa il ritmo di gara rimane piacevole, ma il Catanzaro non riesce a riaprire i discorsi qualificazione, decisamente chiusi al 16′ dalla rete di Wisniewski, che di testa infila Pigliacelli sull’assist di Pio Esposito. In un primo momento Marchetti annulla la segnatura sanzionando una presunta spinta del difensore su Iemmello, poi la concede con l’aiuto del Var. Il gol spezza le gambe al Catanzaro, che nel finale rimane in 10 per il rosso diretto a Biasci (fallo su Hristov).

Spezia top e flop

Aurelio 7 – Fa tornare subito il sorriso allo Spezia, perso dopo il guizzo di Cassandro. Provvidenziale sotto porta.

– Fa tornare subito il sorriso allo Spezia, perso dopo il guizzo di Cassandro. Provvidenziale sotto porta. Wisniewski 7 – Anche senza segnare sarebbe stato comunque uno dei più positivi tra le fila dei bianchi. Solido in difesa, la spizzata sulla punizione di Pio Esposito blinda la qualificazione.

– Anche senza segnare sarebbe stato comunque uno dei più positivi tra le fila dei bianchi. Solido in difesa, la spizzata sulla punizione di Pio Esposito blinda la qualificazione. P. Esposito 7 – Decisivo come all’andata. Non segna, ma fa segnare: suo l’assist sfruttato a meraviglia da Wisniewski. Poco prima aveva mandato in porta Vignali. Sempre nel vivo dell’azione.

– Decisivo come all’andata. Non segna, ma fa segnare: suo l’assist sfruttato a meraviglia da Wisniewski. Poco prima aveva mandato in porta Vignali. Sempre nel vivo dell’azione. Hristov 6,5 – Domina l’area, prende botte da La Mantia (ammonito) e Biasci (espulso), ma resta sempre in piedi.

– Domina l’area, prende botte da La Mantia (ammonito) e Biasci (espulso), ma resta sempre in piedi. Vignali 6,5 – Incisivo e propositivo, sulla destra macina chilometri, ma non perde lucidità nelle chiusure difensive e negli affondi.

– Incisivo e propositivo, sulla destra macina chilometri, ma non perde lucidità nelle chiusure difensive e negli affondi. Mateju 5,5 – Un po’ troppo irruento nei contrasti, rimedia un giallo che lo condiziona per due terzi di gara.

Catanzaro top e flop