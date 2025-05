Cremonese-Juve Stabia 3-0 pagelle: grigiorossi in finale playoff, svanisce il sogno Serie A delle Vespe

I top e flop: Vandeputte porta la Cremonese in finale con gol e assist, bene anche Castagnetti con la rete del vantaggio. Male Andreoni che lascia le Vespe in 10.

Troppa Cremonese per la Juve Stabia. I grigiorossi rimontano il ko per 2-1 dell’andata al Menti e approdano alla finale dei playoff di serie B con un 3-0 che non ammette repliche. Le vespe sono rimaste in partita solo in avvio, poi hanno dovuto arrendersi all’assedio dei locali che prima della mezz’ora hanno pareggiato i conti con Castagnetti, bravo col mancino ad approfittare di un pasticcio della difesa stabiese. per poi dilagare nella ripresa. Quando al 57′ la Juve Stabia è rimasta in 10 per il rosso ad Andreoni, reo di un mani da ultimo uomo, non c’è stata più partita. Dopo soli due minuti il gol del 2-0 firmato da Johnsen, su assist di Vandeputte e al 22′ il tris firmato dallo stesso Vandeputte che chiude definitivamente i giochi.

Cremonese-Juve Stabia, la chiave tattica

Cremonese in campo con il 3-4-3. Giovanni Stroppa sceglie l’attacco leggero con Johnsen al fianco di Vazquez che agirà da ‘falso nove’. Rispetto alla gara d’andata, l’altro cambio è in difesa con Ravanelli (al posto di Bianchetti) al fianco di Ceccherini e dell’ex Folino. Tutto confermato in mezzo al campo con Vandeputte al fianco di Castagnetti e Collocolo, mentre sulle fasce agiscono Barbieri e Paulo Azzi.

La Juve Stabia risponde affidandosi al 3-4-2-1. Adorante agisce da punta centrale, supportato da Candellone e da Sgarbi (che viene preferito a Piscopo) alle spalle della prima punta. In mezzo al campo Mosti e Pierobon saranno i due mediani con Floriani Mussolini e Andreoni confermati sugli esterni. In difesa out Ruggero e dentro il rientrante Varnier nella linea a tre davanti a Thiam.

La Cremonese si impone nel gioco e sfrutta l’inferiorità numerica della difesa avversaria per trafiggere la squadra di Pagliuca. La Juve Stabia, infatti, subisce le progressioni offensive avversarie e, nonostante un sistema di gioco improntato all’attacco, non riesce mai a rendersi pericolosa in avanti.

Cremonese-Juve Stabia: ai lombardi serviva solo la vittoria

Al termine di Cremonese-Juve Stabia non ci sarebbero stati comunque né supplementari né rigori: il regolamento dei playoff di Serie B è chiaro. In semifinale, in caso di parità nel punteggio complessivo tra andata e ritorno, sarebbe comunque passata la squadra meglio classificata in campionato.

I top e flop della Cremonese

Vandeputte 7.5. Gol e assist ed una prova sensazionale che porta la Cremonese dritta dritta in finale.

Gol e assist ed una prova sensazionale che porta la Cremonese dritta dritta in finale. Castagnetti 7. Sblocca il risultato al 28′: in un contropiede della Cremonese si fa trovare tutto solo dal limite dell’area e con un tiro di piatto sinistro mette a segno la rete del vantaggio.

Sblocca il risultato al 28′: in un contropiede della Cremonese si fa trovare tutto solo dal limite dell’area e con un tiro di piatto sinistro mette a segno la rete del vantaggio. Johnsen 7. Su schema realizza la rete del 2-0 con un destro sul primo palo dal limite dell’area.

Su schema realizza la rete del 2-0 con un destro sul primo palo dal limite dell’area. Barbieri 6.5. In occasione della rete del vantaggio, serve un assist perfetto per Castagnetti che, al 28′, si inserisce tutto solo in area.

I top e flop della Juve Stabia

Varnier 5.5. In ritardo di marcatura su Castagnetti, in occasione del gol del vantaggio avversario, ma non è l’unico responsabile.

In ritardo di marcatura su Castagnetti, in occasione del gol del vantaggio avversario, ma non è l’unico responsabile. Thiam 5. Fa quello che può per salvare la squadra ma subisce tre reti dopo alcune buone parate nel primo tempo.

Fa quello che può per salvare la squadra ma subisce tre reti dopo alcune buone parate nel primo tempo. Andreoni 4.5. Colpisce la palla con le mani da ultimo uomo, rivisto dal VAR viene espulso in modo diretto.

