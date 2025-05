Serie A, Venezia ed Empoli in B col Monza: Parma e Lecce salvi dopo le imprese “troppo” facili con Atalanta e Lazio

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo il verdetto scudetto che ha consegnato al Napoli il quarto campionato della sua storia venerdì, domenica si sono disputate le ultime partite della Serie A 2024/2025 che hanno stabilito le squadre che disputeranno le coppe europee nella prossima stagione e coloro che invece abbandoneranno il massimo campionato, con Lecce e Parma salve e Venezia ed Empoli che invece scendono in Serie B con il già retrocesso Monza.

Il Venezia sogna contro la Juve ma poi cede ai bianconeri

Serviva la partita della vita al Venezia per sognare la permanenza in Serie A. E per qualche decina di minuti sembrava che i lagunari potessero effettivamente centrare un’incredibile salvezza. Merito del gol di Fila pochi istanti dopo il fischio d’inizio ma anche del 2-2 siglato da Haps nel secondo tempo che aveva illuso la formazione di Di Francesco prima della rete decisiva di Manuel Locatelli che ha condannato i veneti e permesso alla Juventus di guadagnarsi la qualificazione alla prossima Champions League.

Incubo Empoli, perde col Verona e torna in Serie B dopo 4 anni

Chi invece sulla carta aveva più chance di salvarsi era l’Empoli, che si presentava all’ultima giornata a pari punti col Lecce contro il già salvo Verona, sfida sulla carta ben più agevole rispetto a quella dei salentini, che a Roma affrontavano una Lazio in piena corsa Europa. I toscani però si sono arresi all’ultimo dopo le due vittorie consecutive negli ultimi due turni che avevano alimentato le speranze, crollando contro un Verona che aveva poco da chiedere a questa partita ma che ha dimostrato ancora una volta di essere una delle rivelazioni di questo campionato e tornando così in Serie B a distanza di quattro anni dall’ultima volta.

Atalanta e Lazio si buttano via, imprese facili per Parma e Lecce

Dal canto loro Parma e Lecce si sono invece meritate la permanenza in Serie A sul campo anche in occasione dell’ultima giornata, battendo le ben più quotate Atalanta e Lazio. Sul web sono molti però i commenti di utenti che hanno definito in un certo senso troppo facili le imprese di Emiliani e Salentini.

Le vittorie di Parma e Lecce sono senza dubbio state facilitate dagli avversari. Se da un lato l’Atalanta, che nulla aveva da chiedere a questa partita e infatti si era presentata con alcune seconde linee in campo dal primo minuto, ha tirato un po’ i remi in barca dopo essere andata avanti di due gol permettendo ai crociati di compiere un’incredibile rimonta, dall’altro sorprende invece di più il ko della Lazio, incapace di trovare la rete contro un Lecce in dieci uomini per un tempo intero e venendo di conseguenza esclusa dalle competizioni europee della prossima stagione.