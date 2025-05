Serie A, da Conte a Gasperini: pronto valzer allenatori, la decisione di De Zerbi

Il ritorno di Conte alla Juve potrebbe dare al via al domino delle panchine (ma ADL non molla): allarme Inzaghi per l'Inter, Gasperini beffa la Roma?

Panchine roventi. In Serie A si prospetta un’estate bollente sul fronte allenatori. A partire dal Napoli fresco campione d’Italia, che rischia di perdere Antonio Conte. Proprio il tecnico salentino, che sembra vicino alla Juventus, potrebbe dare via al valzer che coinvolge quasi tutti i top club. Se in casa Inter scatta l’allarme Inzaghi, l’addio di Gasperini all’Atalanta non è più così scontato. E De Zerbi si toglie dal mercato.

Serie A, valzer delle panchine: Conte-Napoli, è addio?

Neppure lo scudetto conquistato all’ultima giornata ha portato a un riavvicinamento tra le parti. Conte ha dribblato l’argomento futuro, mentre De Laurentiis ha evitato il pugno duro come fatto in precedenza con Spalletti. “Gli allenatori hanno una loro personalità, che va rispettata. Non bisogna mai obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro” ha detto.

Intanto l’ex ct ieri ha raggiunto Ischia con la moglie per partecipare ai festeggiamenti del 76esimo compleanno del patron: un segnalo di disgelo? Chissà. Nei prossimi giorni l’incontro decisivo, da dentro o fuori. Secondo radio mercato il ritorno di Conte alla Juventus è sempre più vicino, ma ADL ha la carta De Bruyne da giocarsi e un mercato molto diverso rispetto a quello post tricolore del 2023. In caso di separazione, Max Allegri è l’indiziato numero uno ad approdare in riva al Golfo. Pioli e Italiano le alternative.

Inter e Juve: allarme Inzaghi e le mosse dei bianconeri

In casa Inter ogni decisione è rimandata a dopo la finale di Champions. Ma dall’Arabia Saudita ecco l’indiscrezione che agita il popolo nerazzurro a pochi giorni dalla supersfida col PSG: Inzaghi avrebbe accettato la corte dell’Al-Hilal. Un gossip che stride con quanto finora raccontato da Marotta, che ha sempre ribadito la centralità del tecnico.

Per quanto riguarda la Juventus, la priorità della dirigenza è Conte. Ritorno al passato per la svolta: Antonio è ritenuto l’uomo giusto per tornare al top. Poche, pochissime le chance di riconferma di Tudor, a cui non potrebbe non bastare il quarto posto e un buon Mondiale per club.

Atalanta, Roma, Lazio: il futuro di Gasperini

Il pressing della Roma su Gasperini potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Perché l’addio all’Atalanta del tecnico di Grugliasco che sembrava scontato, oggi non lo è più. Merito del terzo posto, che pare sia servito all’allenatore per tornare sui suoi passi dopo aver affermato in precedenza che “non ci saranno altri rinnovi di contratto” (scadenza nel 2026, ndr). La sensazione è che alla fine Gasp non si muoverà da Bergamo, mentre la Roma continua la caccia al post Ranieri.

Alla vigilia della sua last dance in panchina, Sir Claudio ha assicurato che un nome c’è già. Sarà, ma intanto Klopp è uscito allo scoperto, negando – anche con toni accesi e coloriti – il suo approdo nella Capitale. Dove, invece, potrebbe restare Marco Baroni. Specie dopo il mercato di gennaio, non sono mancati screzi con Lotito. Ma (quasi) sicuramente si andrà avanti insieme. Il Bologna rischia di perdere Italiano nonostante la proposta di rinnovo con aumento dell’ingaggio, mentre la Fiorentina non molla Palladino e il Como proseguirà il suo percorso di crescita con l’ambito Fabregas.

De Zerbi, decisione a sorpresa: niente Italia

L’avventura di Roberto De Zerbi alla guida dell’Olympique Marsiglia sembrava destinata a concludersi dopo una sola annata. Perché, nonostante il secondo posto in classifica e la Champions diretta conquistata, la seconda parte del campionato è stata contraddistinta da veleni, polemiche e sfuriate.

Eppure il tecnico lombardo, che era finito nel mirino di Milan e Roma, non si muoverà dalla Francia. Decisivo il summit negli Stati Uniti con il patron Frank McCourt e tutti i vertici dirigenziali. “Due giorni di discussioni hanno permesso di consolidare e riaffermare l’unità dei leader attorno a una visione comune, essenziale per la sostenibilità del progetto lanciato nell’estate del 2024” si legge in una nota diffusa dall’OM.

