Pagelle Venezia-Juventus 2-3: Locatelli manda i bianconeri in Champions e i lagunari in B. Haps non basta

I top e flop del match del Penzo, valevole per la 38a giornata di Serie A. Difese horror ma alla fine i bianconeri centrano il quarto posto. Retrocessione per Di Francesco.

Non una sola partita ma mille tutte racchiuse in 90 minuti. La Juventus espugna il Pier Luigi Penzo di Venezia ma che sofferenza. I lagunari sbloccano la gara dopo soli 80 secondi con Fila. Nel primo tempo i bianconeri rimontano grazie alle reti di Yildiz e Kolo Muani. Nella ripresa Haps rimette in pista la squadra di Di Francesco, condannata poi dal definitivo 3-2 di Locatelli su rigore. Con questo risultato la Vecchia Signora va in Champions e i veneti retrocedono.

Le scelte di Di Francesco e Tudor

Non ci sono alternative: Venezia e Juventus hanno bisogno di vincere. Nel caso dei lagunari, tra l’altro, un successo potrebbe anche non bastare. Eusebio Di Francesco non ha Idzes a disposizione ed è un’assenza pesante. A centrocampo c’è l’ex Nicolussi Caviglia mentre la coppia d’attacco è quella formata da Yeboah e Fila.

Tudor è alle prese con una profonda emergenza difensiva. Giocano i superstiti Alberto Costa, Kelly e Savona in un terzetto del tutto improvvisato. Per il resto è tutto confermato con Yildiz e Conceicao alle spalle di Kolo Muani, preferito a Vlahovic.

Fila spaventa la Juve che riesce a rimontare

80 secondi e il Venezia già colpisce con Fila che trova impreparata la retroguardia bianconera. La reazione è immediata con Alberto Costa che trova il pareggio con un bel destro dal limite dell’area: il controllo è però col braccio ed il Var interviene. Il gol buono arriva poco dopo con Yildiz al nono centro stagionale. A completare la rimonta ci pensa Kolo Muani che approfitta dell’oscena fase difensiva arancioneroverde.

Il rigore di Locatelli sbroglia la matassa Champions

Nella ripresa la Juve parte con un atteggiamento di maggiore convinzione. Ma dal gol sbagliato di Kolo Muani arriva l’inaspettato 2-2 di Haps. La partita diventa vibrante e ricca di tensione. Ma anche di errori: uno lo commette Nicolussi Caviglia che stende Conceicao in area provocando il rigore. Dal dischetto segna Locatelli. Nel finale Tudor si gioca anche la carta Gatti per blindare la Champions. E condannare così il Venezia alla B.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6,5 Attento quando è chiamato in causa, come nella parata su Doumbia.

Attento quando è chiamato in causa, come nella parata su Doumbia. Alberto Costa 6 Partita dai due volti: tentennante in fase difensiva, arrembante quando può avanzare. Resta comunque una presenza positiva, in termini di temperamento. (Dal 46′ Veiga 5,5 Aiuta indubbiamente ma non impedisce alla difesa della Juve di sbandare).

Partita dai due volti: tentennante in fase difensiva, arrembante quando può avanzare. Resta comunque una presenza positiva, in termini di temperamento. (Dal 46′ Aiuta indubbiamente ma non impedisce alla difesa della Juve di sbandare). Kelly 5 Sempre insicuro, non dà serenità al reparto. Va leggermente meglio quando entra Veiga e si sposta a sinistra ma insomma nel complesso è insufficiente.

Sempre insicuro, non dà serenità al reparto. Va leggermente meglio quando entra Veiga e si sposta a sinistra ma insomma nel complesso è insufficiente. Savona 4,5 In difficoltà perenne.

In difficoltà perenne. Nico Gonzalez 5,5 Combina un po’ di pasticci, anche se non manca l’impegno in fase difensiva. (Dall’8o’ Weah ng ).

Combina un po’ di pasticci, anche se non manca l’impegno in fase difensiva. (Dall’8o’ ). Locatelli 6,5 Non sempre pulito tecnicamente nella gestione del pallone anche se non rinuncia mai a battagliare. Da capitano, però, si prende la responsabilità del rigore e lo segna.

Non sempre pulito tecnicamente nella gestione del pallone anche se non rinuncia mai a battagliare. Da capitano, però, si prende la responsabilità del rigore e lo segna. Thuram 6 Alterna errori a recuperi preziosi. C’è comunque la sua partecipazione nel successo della Vecchia Signora.

Alterna errori a recuperi preziosi. C’è comunque la sua partecipazione nel successo della Vecchia Signora. Cambiaso 5,5 Meglio quando può attaccare ma quando è chiamato a difendere fa acqua. (Dal 76′ McKennie ng ).

Meglio quando può attaccare ma quando è chiamato a difendere fa acqua. (Dal 76′ ). Conceicao 6,5 Randellato appena possibile. Si muove molto sul fronte offensivo dando una mano e procurandosi il rigore del 3-2. (Dall’86’ Gatti ng ).

Randellato appena possibile. Si muove molto sul fronte offensivo dando una mano e procurandosi il rigore del 3-2. (Dall’86’ ). Yildiz 7,5 Ha il merito di rimettere in pista la partita in un momento di difficoltà. Dal punto di vista tecnico è un leader assoluto.

Ha il merito di rimettere in pista la partita in un momento di difficoltà. Dal punto di vista tecnico è un leader assoluto. Kolo Muani 6,5 Segna un bel gol e mantiene il reparto con eccellente vitalità. Mezzo punto in meno per il gol divorato. (Dal 76′ Vlahovic ng).

Top e flop del Venezia