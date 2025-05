Juventus, Veiga fa scattare l’allarme: il portoghese si ferma, Tudor ha finito i difensori

Il centrale ha accusato un affaticamento muscolare e s’è allenato a parte, come Gatti: con Kelly non al meglio il reparto arretrato è nuovamente in emergenza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus rischia di trovarsi senza difensori centrali per la sfida col Venezia di domenica, decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League: Renato Veiga ha accusato un affaticamento muscolare, aggravando la situazione già di emergenza del reparto arretrato di Igor Tudor.

Juventus, in difesa si ferma anche Veiga

La Juventus potrebbe ritrovarsi senza difensori centrali per la gara contro il Venezia, o meglio, di non avere un solo centrale in buone condizioni fisiche per la partita contro il lagunari di domenica al Penzo, incontro da cui dipende la qualificazione alla Champions League dei bianconeri. Igor Tudor rischia infatti di perdere anche Renato Veiga, l’unico difensore di ruolo che fino a oggi era in buone condizioni: il portoghese ha accusato un affaticamento muscolare e oggi si è allenato a parte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus senza difensori centrali

A causa di squalifiche e infortuni, nell’ultimo match contro l’Udinese Tudor aveva dovuto abbandonare la difesa a tre per ripiegare su una linea a quattro, con Veiga e Kelly centrale: questa settimana entrambi hanno accusato problemi muscolari. Considerando che Gatti non s’è ancora totalmente ristabilito dall’infortunio – il centrale ex Frosinone continua ad allenarsi a parte – che Kalulu è squalificato e che il duo composto da Bremer e Cabal è ancora indisponibile, la Juventus si ritrova di fatto senza un centrale di ruolo in piena forma.

Juventus, le soluzioni all’emergenza in difesa

Al momento, il difensore in condizioni migliori è Kelly: a questo punto Tudor dovrà necessariamente lanciare l’inglese dal 1’, confermando molto probabilmente la difesa a quattro. Accanto a lui, se Veiga non dovesse recuperare in tempo, il tecnico dovrebbe accentrare Savona. L’alternativa è rappresentata dall’arretramento di Locatelli sulla linea difensiva, una mossa rischiosa in una giornata in cui, a centrocampo, la Juventus sarà probabilmente priva di McKennie, anch’egli alle prese con un problema muscolare.

Se Tudor invece decidesse di giocare con la difesa a tre, Locatelli dovrebbe necessariamente scalare in difesa, in mezzo a Savona e Kelly, con Douglas Luiz inserito a centrocampo accanto a Khephren Thuram.