Juventus, con la Champions si convince Conte. Il Napoli pronto all’addio: incontro ADL-Allegri agli Internazionali

La qualificazione è a un passo, centrarla vorrebbe dire avvicinare il ritorno dell’allenatore. De Laurentiis non si vuole far trovare impreparato: faccia a faccia con l’ex bianconero

La vittoria sull’Udinese non ha avvicinato la Juventus solo alla Champions League, ma anche ad Antonio Conte: il 4° posto potrebbe infatti convincere il tecnico salentino a tornare a Torino. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato: Aurelio De Laurentiis ha incontrato Max Allegri agli Internazionali di Roma.

Juventus più vicina alla Champions e a Conte

Quella sull’Udinese è stata una vittoria di fondamentale importanza per la Juventus, non solo perché arrivata in condizioni di emergenza: i bianconeri hanno la qualificazione alla prossima Champions League in mano e, con essa, una pioggia di milioni con cui programmare la rifondazione dell’organico e avviare un nuovo progetto tecnico. Un progetto a capo del quale la Juve vorrebbe mettere Antonio Conte.

Juventus, la Champions garanzia per Conte

Il tecnico salentino non ha ancora chiarito il suo futuro al Napoli ed è ovvio sospettare che sia tentato dal ritorno alla Juventus, se questa dovesse chiudere la serie A al 4° posto: i milioni della Champions garantirebbero un mercato di alto profilo, la conditio sine qua non per il sì dell’allenatore salentino. E di mercato Conte parlerà anche con Aurelio De Laurentiis in un incontro fissato dopo la fine del campionato e – sperano a Napoli – la conquista del 4° scudetto.

Napoli, incontro agli Internazionali tra De Laurentiis e Allegri

De Laurentiis, però, non vuole farsi trovare impreparato ad un eventuale addio di Conte in anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, fissata per giugno 2027. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, infatti, il presidente del Napoli avrebbe non solo contattato, ma anche incontrato Massimiliano Allegri, il suo “piano B” in caso di addio di Conte.

Il faccia a faccia è avvenuto a Roma la scorsa settimana, durante gli Internazionali di tennis: si pensava che il tecnico livornese avrebbe incontrato i dirigenti della Roma – altra società fortemente interessata a lui – invece Allegri è andato a parlare con ADL. Dopo Conte, dunque, il Napoli potrebbe ritrovarsi con un altro ex Juve in panchina.