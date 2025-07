Secondo Sky Sport, il Nottingham Forest ha presentato una prima offerta al Bologna per Dan Ndoye. La proposta, di circa 30 milioni di euro, però non è stata giudicata soddisfacente dal club rossoblù che l’ha rifiutata. Su Ndoye c’è anche l’interesse del Napoli che, così come il Nottingham, ha un accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni.