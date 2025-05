Juventus, Fagioli può tornare in bianconero: da cosa dipende il riscatto della Fiorentina 

Senza la qualificazione alla Conference League la Viola non è più obbligata ad acquisire il cartellino del centrocampista preso in prestito a gennaio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Potrebbe inaspettatamente riaprirsi la storia tra la Juventus e Nicolò Fagioli. Senza la qualificazione alla prossima Conference League, la Fiorentina non avrebbe infatti l’obbligo di riscatto del cartellino del centrocampista e potrebbe scegliere di lasciarlo tornare in bianconero.

Fiorentina in Conference se raggiunge la Lazio

Lazio–Lecce: questa la partita da cui dipende il futuro di Nicolò Fagioli. Solo una sconfitta interna dei biancocelesti, oggi a quota 65, permetterebbe alla Fiorentina, battendo l’Udinese, di agganciare il 6° posto e dunque di ottenere il biglietto di partecipazione alla prossima Conference League: i viola sono in vantaggio sulla squadra di Marco Baroni negli scontri diretti e dominano anche la classifica avulsa a tre col Bologna, che a 90’ dalla fine del campionato ha gli stessi punti della squadra di Palladino. E proprio alla qualificazione europea della Fiorentina è legato il futuro di Fagioli.

Juventus, senza Europa la Fiorentina non deve riscattare Fagioli

Nello scorso gennaio la Fiorentina ha preso il centrocampista di proprietà della Juventus in prestito, vincolando l’obbligo di riscatto del suo cartellino alla qualificazione a una coppa europea. Senza Conference, l’obbligo si trasformerebbe in diritto di riscatto: la Fiorentina, dunque, potrebbe scegliere di rinunciare a Fagioli e rispedirlo a Torino. Un’ipotesi lontana fino a poche settimane fa, ma divenuta sempre più concreta recentemente.

Nelle ultime giornate il rendimento di Fagioli è calato e la società del presidente Rocco Commisso sta valutando se spendere o meno i 16 milioni di euro necessari per il riscatto del giocatore o se puntare quelle risorse su altri possibili obiettivi di mercato.

Juventus, Fagioli occasione al Mondiale per club?

D’improvviso, dunque, ha preso corpo la prospettiva di un ritorno in bianconero di Fagioli, giocatore estremamente legato alla Juventus: negli occhi degli juventini, molti dei quali hanno criticato aspramente il d.s. Cristiano Giuntoli per aver lasciato partire il centrocampista, c’è ancora il commovente messaggio di addio che Fagioli pubblicò su Instagram al momento del suo passaggio alla Fiorentina.

In una Juventus in fase di ricostruzione, Fagioli potrebbe giocarsi le sue chance, magari già a partire dal Mondiale per club: la finestra di mercato di giugno permetterebbe infatti alla Juve di interrompere il prestito e far rientrare alla base il giocatore. La mancata qualificazione della Viola alla Conference, però, rappresenta la condizione assolutamente necessaria per il ritorno di Fagioli in bianconero.