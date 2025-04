Juventus, Yildiz al bivio: futuro in bilico, lo sconcerto dei tifosi dopo messaggio social

La stellina turca fa un post di scuse sui social per il gesto folle ai danni di Bianco. Non mancano le risposte dei tifosi sul web che restano delusi

Cosa è successo in Juventus-Monza? Sebbene i bianconeri abbiano vinto per 2-0, contro l’ultima in classifica, la squadra di Tudor ha dovuto comunque affrontare gran parte della gara con soli 10 uomini in campo. Infatti, poco prima della fine del primo tempo è arrivato un gesto folle della stellina turca numero 10, Kenan Yildiz, che ha macchiato la prestazione domenicale beccandosi un rosso diretto. Dal post di scuse, con il futuro alle Juventus ancora in bilico alle risposte dei tifosi che sui social hanno scatenato una bufera.

Il post di scuse di Yildiz post Juventus-Monza

Il giorno dopo Juventus-Monza è arrivato un post di scuse sui social da parte di Kenan Yildiz per il rosso diretto ricevuto dopo il gesto di stizza nei confronti di Alessandro Bianco: “Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio.”

Conclude infine il numero 10 della Juventus: “Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mancato.”

I tifosi bianconeri restano sul piede di guerra

I tifosi bianconeri condannano il gesto folle di Yildiz: “Ieri ti ho dato del co….ne. Lo sei stato. Sai, ieri era ieri, oggi è oggi. Ti si vuole bene Yldiz, non preoccuparti. Soprattutto, se la stagione sta andando a pu….e non è certo colpa tua… Ma dei due geni che di nome fanno Motta e Giuntoli.”

C’è poi chi prova a sostenerlo: “Forza Kenan. Sei uno degli ultimi con cui dovremmo accanirci, siccome quest’anno hai, incredibilmente e nonostante l’età giovane, trascinato la squadra in momenti importanti e decisivi. Dagli errori si impara”.

E ancora: “Caro il mio Kenan… “purtroppo” giochi nella Juve ed ogni minima cosa viene presa al balzo per mettertela in quel posto. Servirà per il futuro. Ti aspettiamo.”

Non si placano gli animi sul web: “Gesto senza senso che ha complicato la partita e complicherà il finale di stagione, male male ragazzo”.

C’è poi chi scrive: “Chi parla di cessione o di mancata entrata in Champions per colpa sua, semplicemente non è un tifoso…” E infine: “Era il minimo che potesse fare. Non si piange sul latte versato…!

I tifosi juventini temono ora addio di Yildiz

I tifosi juventini ci vanno giù pesante su Yildiz: “Va rimproverato perché deve crescere. Ha sbagliato? Si Se il regolamento interno alla società lo prevede, andrà multato. Certe cose non si fanno, specialmente se stai vincendo i casa 2-0 e sta finendo il 1° tempo. Sullo 0-4 o 0-3 non hanno reagito, e sul 2-0 fai certe cose?”

E ancora: “L’ingenuità di Yildiz che priva i bianconeri del giocatore offensivamente più importante. Crescerà ma aver raggiunto tale status è un merito suo, meno degli altri.”

C’è chi teme l’addio del turco: “Se decidiamo che Yildiz “va aspettato, è giovane” non può essere lui a tirarci fuori dai momenti difficili, se invece pensiamo che sia il degno erede della 10 della Juventus queste cose NON LE PUO’ FARE: basta decidere. Per me andrà via a fine stagione.”

C’è poi chi scrive: “Ricordo che due anni fa doveva essere il titolare indiscusso ma l’allenatore cattivo non lo faceva giocare. Ricordo solo un gol di livello, Champions, per il resto calcia in porta come Kelly, se preferite come Vlahovic. Deve crescere.”

Non si placano gli animi sul web: “Dovrebbero essere due, da regolamento, le giornate di squalifica per Yildiz: si attende, evidentemente, soltanto l’ufficialità da parte del Giudice Sportivo, in base a quanto previsto dall’art.39… Ma io lo vedo già lontano dalla Juve l’anno prossimo…”

E infine: “Chiaro gesto di stizza prima dell’addio a fine stagione. Il 10 della Juventus non può farsi espellere nel recupero del primo tempo, in vantaggio di 2 gol, in casa, per una gomitata, a 4 giornate dalla fine del campionato e con due scontri diretti alle porte. Mi dispiace ma a sto giro è GRAVISSIMO!

