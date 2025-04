Juventus-Monza, Yildiz espulso col Var: gomitata a Bianco, il gesto del turco nel lasciare il campo

Follia del trequartista bianconero un attimo prima dell'intervallo: l'arbitro Perenzoni richiamato al monitor, inevitabile il cartellino rosso. E sul web scoppia la bufera.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un primo tempo giocato quasi al piccolo trotto, coi gol che avvicinano la Juventus alla Champions Legue firmati proprio da due giocatori molto chiacchierati dall’inizio della stagione – Nico Gonzalez – e nelle ultime settimane: Kolo Muani. Poi, all’improvviso, un gesto apparentemente folle e senza spiegazione. E l’inevitabile cartellino rosso. È bufera su Kenan Yildiz per l’espulsione rimediata un attimo primo dell’intervallo nel match contro la ‘Cenerentola’ del campionato, il Monza. Una leggerezza non da poco per il trequartista turco.

Juventus-Monza, la gomitata di Yildiz a Bianco

Il primo tempo allo Stadium era praticamente agli sgoccioli, coi bianconeri sul doppio vantaggio e la squadra di Nesta generosamente protesa in attacco. Su un pallone recuperato dal Monza, il “fattaccio”. Yildiz, a pallone lontano, ha puntato il suo avversario diretto, Bianco, e gli ha rifilato una gomitata. Un brutto gesto, sfuggito in prima battuta all’arbitro Perenzoni ma non all’arbitro Var, Gariglio. Che ha richiamato il direttore di gara al monitor per una on field review.

L’espulsione di Yildiz e le scuse del turco allo Stadium

Il fischietto della sezione di Rovereto ha visto l’episodio al monitor e, dopo alcuni secondi, ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Yildiz. Il turco non ha fatto polemiche, ha accettato la decisione del direttore di gara con serenità e, nel lasciare il campo per dirigersi verso gli spogliatoi, si è messo una mano sul cuore e ha alzato il braccio sinistro verso la curva, come a chiedere scusa. Una leggerezza, quella del turco. Di cui il trequartista, che qualcuno in passato ha accostato addirittura a Del Piero, in qualche modo si è reso consapevole.

Yildiz, espulsione giusta? I dubbi di Marelli e la furia di Tudor

Ma era corretta l’espulsione di Yildiz? Per i commentatori in presa diretta di Sky e DAZN, sì. Il talent arbitrale dell’emittente streaming, Luca Marelli, per la verità in prima battuta aveva parlato di cartellino giallo, poi ha precisato: “Rivedendo l’episodio, va detto che è effettivamente da rosso”. Sul web tante critiche da parte dei tifosi bianconeri a Yildiz. “Non è un campione chi fa certe fesserie”. E ancora: “Si rischia di complicare anche una partita decisa contro l’ultima della classe”. E ancora: “Chissà Tudor, lo avrà rivoltato nello spogliatoio“.