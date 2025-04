Juventus, Tudor sceglie il silenzio ma col Monza si decide il futuro di Giuntoli: decisiva una clausola nel contratto

Il tecnico bianconero, in sintonia, con la società ha deciso di non tenere la consuete conferenza stampa nel giorno dei funerali del Papa ma a Monza a rischiare è soprattutto Giuntoli

Una partita da vincere a tutti i costi. Il ko col Parma ha eliminato subito l’accenno di entusiasmo che si era creato dopo l’arrivo in panchina di Igor Tudor. Ma ora in casa bianconera l’unico obiettivo è quello di concludere la stagione tra le prime quattro della classifica con l’obiettivo Champions League che diventa fondamentale per tanti motivi.

Il silenzio di Tudor

Una scelta di rispetto quella di Igor Tudor e della Juventus. Il tecnico bianconero e la società hanno deciso di cancellare la consueta conferenza conferenza stampa prima della sfida col Monza. Una decisione presa come segno di rispetto per il giorno dedicato ai funerali del Papa. Del resto tutto il calcio e lo sport italiano si sono fermati per un giorno per onorare la memoria del Pontefice. E la Juventus non ha voluto fare eccezione, approfittandone anche per recuperare anche un po’ di energie nervose in vista di un finale di stagione che sarà difficile e fondamentale.

La corsa per la Champions League

Un quarto posto da conquistare a tutti i costi, la corsa per la Champions League diventa di importanza vitale per la Juventus. Un punto davanti c’è il Bologna, ma la battaglia infiamma anche alle spalle. La Lazio è a quota 59 punti come i bianconeri, a 57 c’è la Roma apparsa in grande spolvero nella seconda parte della stagione e la Fiorentina potrebbe tentare un ultimo allungo. La qualificazione alla prossima Champions significa moltissimo per il club bianconero, la campagna acquisti della scorsa stagione è stata molto onerosa e i ricavi della massima competizione europea rappresentano un asset fondamentale. Senza ovviamente mettere da parte le questioni di prestigio.

Il calendario non è dei più semplici visto che dopo la trasferta in Brianza per la Juve c’è un doppio confronto diretto con Bologna e Lazio che di fatto potrebbe decidere tutto, prima di un finale di stagione sulla carta più agevole con Udinese e Venezia.

Serie A: la classifica

Il futuro di Giuntoli in bilico

Nel corso della stagione è stato Thiago Motta a fare da parafulmine per tutti i problemi affrontati dalla Juventus. Ma l’allentamento del tecnico ex Bologna adesso apre la porta ad altri capi di imputazioni e soprattutto ad altri imputati. In cima alla lista dei colpevoli da qualche settimana è finito Cristiano Giuntoli.

E ora il giornalista Marcello Chirico, da sempre vicino alle questioni bianconere, rivela che il futuro del dirigente potrebbe essere seriamente in bilico. A Controcalcio ha infatti rivelato una clausola presente nel contratto dell’ex ds del Napoli: “La Juve potrebbe esercitare una clausola nel contratto quinquennale di Giuntoli dove si dice che se al terzo anno le due parti non sono soddisfatte del lavoro svolto, possono rescindere il contratto e la Juve è pronta a esercitare questa clausola in caso di mancata qualificazione alla Champions”.