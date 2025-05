Serie B nel caos, la Salernitana non vuole giocare il playout con la Sampdoria: la richiesta. I tifosi del Brescia accusano Cellino

La Salernitana sembra intenzionata a continuare la sua battaglia legale per non giocare i playout e chiedendo l’istituzione di un campionato a 21 squadre. Situazione tesissima a Brescia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il caos che aleggia sul campionato di serie B non accenna a svanire, anzi con il passare dei giorni la situazione si fa più tesa e intricata con tutte le parti coinvolte che provano a far valere i propri diritti e il proprio punto di vista. E con l’ipotesi che il match tra Salernitana e Sampdoria, playout per la permanenza tra i cadetti, possa anche non giocarsi.

La battaglia della Salernitana

All’indomani della decisione del Tribunale federale di penalizzare il Brescia con 4 punti sul campionato appena concluso, non cambia il punto di vista della Salernitana. La società campana ha avuto una presa di posizione molto netta sin da quando sono uscite le prime notizie sulla vicenda e stando a quanto scrive Il Secolo XIX il punto di vista anche con il passare dei giorni non è cambiato. Il club del presidente Iervolino non è intenzionato a giocare il playout contro la Salernitana e continua la sua battaglia legale. La contestazione mira sulla dilatazione dei tempi per la disputa dei playout con i granata che insistono su un campionato a 21 squadre.

Sampdoria in attesa

Ad assistere a questa situazione con sguardo particolarmente interessato c’è la Sampdoria che potrebbe ritrovarsi tra le mani una clamorosa seconda occasione. I liguri potrebbero evitare la retrocessione in serie C e negli ultimi giorni i rapporti con il Brescia sarebbero stati particolarmente tesi. Nel corso dell’udienza di ieri, infatti gli avvocati delle Rondinelle hanno parlato anche di un favoritismo nei confronti della società ligure con gli avvocati di quest’ultima che avrebbero replicato in maniera veemente.

La minaccia dei tifosi a Cellino

A Brescia la situazione resta incandescente e non solo per la penalizzazione inflitta dal Tribunale federale. Il 6 giugno infatti c’è la scadenza per l’ultima tranche di stipendi e contributi e al momento non c’è nessuno che sembra volersene far carico con il presidente Massimo Cellino che starebbe usando questa carta per concludere la cessione della società. In questa situazione sono i tifosi ad alzare la voce e gli ultras della Curva Nord hanno indetto una manifestazione di protesta programmata per martedì alle 20.30 e con un comunicato molto duro proprio nei confronti di Cellino: “Non puoi pensare di rimanere in questa città, non te lo permetteremo. Tu se l’unico e solo responsabile di questa disfatta”.