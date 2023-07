Calendario di A, furia tifosi Napoli per il tour de force di dicembre

I supporter azzurri sono preoccupati per il programma delle ultime gare del 2023: la squadra di Garcia affronterà di seguito Atalanta, Inter e Juve e 2 partite chiave di Champions

05-07-2023 14:54

Un avvio di stagione soft, un mese di dicembre infuocato, un marzo complicato: così i tifosi del Napoli interpretano il calendario della serie A 2023/24 per i campioni d’Italia, che inizieranno il loro cammino in casa del neopromosso Frosinone. A preoccupare è soprattutto il tour de force di fine anno, con vari big match che possono intralciare il cammino in Champions League.

Napoli, il campionato inizia a Frosinone

Il Napoli inizierà il suo campionato sul campo del neopromosso Frosinone, poi affronterà Sassuolo e Lazio in casa e Genoa e Bologna in trasferta. Dopo la sfida con i biancocelesti alla 3a giornata, sarà il primo big match del Napoli sarà contro il Milan alla 10a giornata. La prima parte del calendario viene dunque giudicata abbordabile da molti tifosi azzurri, preoccupati invece per le giornate in programma tra la fine di novembre e soprattutto il mese di dicembre.

Napoli, tour de force a dicembre tra serie A e Champions

Il tour de force del Napoli inizierà nel turno del 26 novembre, con la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Il 28 o 29 novembre è in programma la 5a giornata della fase a gironi di Champions League, un turno solitamente decisivo per il passaggio agli ottavi di finale, seguito poi da due big match di campionato: il 3 dicembre al Maradona contro l’Inter (14a giornata) e il 10 dicembre a Torino contro la Juventus (15a giornata). Infine, il 12 o 13 dicembre è in programma la 6a e ultima giornata dei gironi di Champions.

Calendario serie A: marzo complicato per il Napoli

Anche il mese di marzo si presenta come piuttosto complicato per il Napoli che anche nel girone di ritorno si ritroverà ad affrontare Atalanta, Inter e Juventus in rapida successione, anche se in ordine diverso. Il 3 marzo è in programma la sfida ai bianconeri al Maradona, seguita da quella interna col Torino (10 marzo) e poi dalle sfide a Inter (17 marzo a San Siro) e Atalanta (31 marzo a Fuorigrotta). Senza dimenticare che il 5/6 marzo o il 12/13 marzo ci sarebbe l’eventuale ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il calendario del Napoli: tifosi preoccupati

“Voglio pensare positivo, ma il trittico con Atalanta, Inter e Juve di seguito quando ci sono partite decisive di Champions a inizio dicembre non è certamente una bella cosa”, il commento piuttosto pacato su Facebook di Gerrardo. “Tre big match consecutivi a dicembre non si sono mai visti”, protesta Lucio. “A dicembre Atalanta, Inter e Juve, poi a marzo Juve, Inter e Atalanta… ma che sfiga”, aggiunge Francesco. Massimo, invece, cerca di guardare al lato positivo: “Prime cinque partite alla portata, poi la squadra dovrà mostrare davvero cosa vale”.

