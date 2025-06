Europei Under 21 al via, le stelle degli azzurrini da cui ripartire dopo flop Spalletti

Mercoledì il debutto a Trnava contro la Romania, girone di ferro per i ragazzi di Nunziata: ecco le speranze anche per la nazionale maggiore

Poi dice che uno si butta sui giovani. Gli ultimi (lunghi) anni da incubo della nazionale italiana – 11 anni di flop escluso l’Europeo vinto con Mancini in panchina a Londra – stanno allontanando sempre più i tifosi dall’azzurro-Italia. Non resta che sperare nell’Under 21, che la settimana prossima saranno impegnati in Slovacchia negli Europei di categoria, confidando in qualche talento che possa esplodere e dar linfa nuova anche alla nazionale maggiore.

Mercoledì il debutto con la Romania

Gli azzurrini di Nunziata debutteranno mercoledì 11 giugno a Trnava – cittadina situata a circa 50 chilometri dalla capitale Bratislava – contro la Romania, poi la sfida ai padroni di casa e a chiudere il girone il confronto con la Spagna, la nazionale che con l’Italia detiene il record di titoli vinti (5) e che è tra le principali candidate ad alzare il trofeo il prossimo 28 giugno. Un girone di ferro che non spaventa l’Italia.

Il forfait di Esposito

Nunziata mira ad ottenere un grande risultato così come fatto ai tempi dell’Under 20 e del secondo posto mondiale nel 2023 ma dovrà fare a meno del suo attaccante principale, ovvero Francesco Pio Esposito. Il bomber di proprietà dell’Inter, reduce da un’ottima stagione allo Spezia in Serie B, si è infortunato proprio durante il raduno degli azzurrini a Tirrenia, ma non mancano talenti interessanti, anche in chiave Nazionale-A.

Centrocampo grandi firme

Su tutti spiccano grandi nomi a centrocampo, dove figurano: Casadei del Torino, Fazzini dell’Empoli, Ndur della Fiorentina, Pisilli della Roma e quel Fabbian sbocciato con la maglia della Reggina. U

Davanti i gol per la squadra di Nunziata saranno sulle spalle di Gnonto e Koleosho, senza dimenticare la duttilità di Baldanzi mentre dietro c’è la garanzia del quartetto Pirola, Coppola (che si aggregherà dopo la partita della nazionale maggiore con la Moldova), Ghilardi e Zanotti.

La scommessa Koleosho

Tra i più attesi c’è Luca Koleosho, reduce dalla promozione in Premier League con il Burnley. Nato negli Stati Uniti, a Norwalk nel Connecticut, da padre nigeriano e madre italo-canadese, l’esterno offensivo classe 2004 ha quattro passaporti e parla tre lingue (italiano, inglese e spagnolo). In questi primi giorni di raduno si è messo in mostra realizzando anche una doppietta giovedì nel test in famiglia con la Nazionale Under 20. Con l’Under 21 è però ancora a secco in gare ufficiali: “Il mio punto di forza è il dribbling – racconta nell’intervista rilasciata al sito della FIGC – ma so che devo migliorare sotto tanti aspetti, ad esempio nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione. Mi piacerebbe fare i primi gol in Slovacchia per aiutare la squadra a vincere il Campionato Europeo”.

“Da piccolo ho giocato a football americano e calcio. I miei idoli erano Ronaldo il Fenomeno, Neymar e Messi”. Koleosho si è laureato campione d’Europa con l’Under 19 di Alberto Bollini: “A Malta ho vissuto un’esperienza bellissima, spero di fare due su due e vincere anche l’Europeo Under 21”.