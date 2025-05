Finale playoff: Vazquez vs Pio Esposito, il duello generazionale per la Serie A

Il primo round del crocevia di una intera stagione. Cremonese e Spezia si sfidano nel match di andata nella finale playoff di Serie B.

Dal doppio confronto lombardo-ligure uscirà fuori la terza squadra promossa in Serie A dopo Sassuolo e Pisa. Chi la spunterà potrà quindi brindare al sospirato ritorno nel gotha del calcio italiano. Tanti i duelli tra singoli in vista nella notte dello stadio Zini. Una sfida molto attesa è senz’altro quella che vedrà all’opera due top player come Franco Vazquez e Francesco Pio Esposito. Bocche di fuoco sensazionali dotati di un talento smisurato. Due generazioni a confronto ovviamente, con il sudamericano classe 1989 e il campano nato invece nel 2005.

La carriera del Mudo Vazquez

“El Mudo” Vazquez vanta un curriculum ricco di avventure, esperienze e stagioni di alto livello in giro per l’Italia e non solo. Galeotto fu il trasferimento al Palermo nel gennaio del 2012 direttamente dal Belgrano per la cifra di 4,5 milioni di euro. Il trequartista argentino ha poi sposato il progetto del Rayo Vallecano in due distinti periodi. Nel luglio del 2016 ecco il secondo viaggio in Spagna per indossare la maglia del Siviglia fino al 2021. A sorpresa il ritorno nel Belpaese, prima al Parma e successivamente appunto alla Cremonese. Nel giugno 2017 il suo cartellino ha toccato la vetta più elevata di 18 milioni di euro. Fantasia al potere per lui. Mancino al velluto, dribbling, visione di gioco periferica, assist illuminanti e gol da cineteca. Un repertorio da artista vero. Complessivamente 101 reti in 464 presenze tra tornei in Argentina, Italia e Spagna. Nell’arco di questa annata con i colori grigiorossi Vazquez si è riavvicinato ai fasti di un tempo. I dati Opta confermano l’ottimo rendimento dell’asso sudamericano. Notevole, ad esempio, la quantità di dribbling ultimati con successo: 30. Un giocatore costantemente presente nell’area di rigore avversaria. Per 82 volte infatti “El Mudo” ha minacciato l’habitat delle squadre rivali. Sono ben 73 i passaggi lunghi realizzati. Vazquez però è anche un fiero combattente sul terreno di gioco con 168 contrasti vinti.

L’esplosione in B di bomber Pio Esposito

D’altro canto promette scintille l’enfant prodige offensivo del calcio italiano. Francesco Pio Esposito sembra possedere tutte le carte in regola per sbocciare nel prossimo futuro ad alti, se non altissimi livelli nel panorama calcistico europeo. Originario di Castellammare di Stabia, fratello di Salvatore che duetta con lui in campo nel team bianconero ligure e Sebastiano che invece è reduce dalla batosta della retrocessione in Serie B con l’Empoli. L‘Inter da sempre è la casa di Francesco Pio che nel vivaio è nato e cresciuto sul piano agonistico. Al Picco il numero 9 è atterrato nell’estate 2023. Grazie ai consigli di mister Luca D’Angelo Esposito è diventato un bomber di razza capace di incutere non poco timore alle difese avversarie. L’attaccante campano in 38 gettoni, tra regular season, playoff e Coppa Italia, ha messo a segno 18 gol e 3 assist. Da sottolineare inoltre le 35 apparizioni con 13 marcature nelle selezioni della Nazionale azzurra Under 17, 18, 19, 20, 21. Da un punto di vista manageriale il ragazzo è gestito da M.A.R.A.T. Football Management. Le statistiche Opta ci aiutano a capire dettagli solo apparentemente marginali. Pensiamo al dato inerente ai pallone recuperati da Pio Esposito: 58. Essenziali pure i 266 duelli in contrasto vinti. La fisicità è una delle principali peculiarità dell’attaccante campano con 162 contrasti aerei vinti.

Su Esposito gli occhi di Napoli e Torino

Il tema del calciomercato è una spina nel fianco costante, soprattutto con l’estate pronta a partire con bollenti temperature in tutto e per tutto. Le indiscrezioni intanto continuano a rincorrersi. Per il profilo di Francesco Pio Esposito ci sono diverse squadre disposte a fare carte false per assicurarsi le prestazioni della punta che comunque tornerà alla base operativa dell’Inter. Sullo sfondo, con un forte interessamento mostrato già dal direttore sportivo Manna, c’è proprio il Napoli scudettato. Il club del patron De Laurentiis avrebbe già pronta una maxi offerta di circa 30 milioni di euro, cifra che innalzerebbe in modo rilevante l’attuale valore del cartellino di 17 milioni. Una concorrente nel possibile affare è il Torino di Urbano Cairo. Potrebbe quindi materializzarsi un appassionante duello a suon di offerte e clausole tra partenopei e granata.

