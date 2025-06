Serie A, il calendario della stagione 2025-2026, Juventus-Toro all'XI giornata, Inter-Milan alla XII

Si alza il sipario sulla stagione 2025-26 di serie A con i calendari della prossima stagione, il via il 23-24 agosto, si chiude domenica 24 maggio

E’ il giorno dei calendari di serie A. Si parte nel weekend 23-24 agosto, si chiude domenica 24 maggio. Due i turni infrasettimanali: mercoledì 29/10/2025 e martedì 6/01/2026. Quattro le soste (tutte legate agli impegni delle nazionali): domenica 07/09/2025; domenica 12/10/2025; domenica 16/11/2025; domenica 29/03/2026. Anche quest’anno il calendario è asimmetrico, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club.

Derby e turni infrasettimanali

I derby sono calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9). Le Società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le Società partecipanti all’Europa League ed alla Conference League nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”. Due i turni infrasettimanali, alla nona e alla 19esima giornata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Niente sosta invernale

Prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO, FIORENTINA-PISA, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti: nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026. Nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.

Le note del Va Pensiero di Verdi introducono la cerimonia dal Teatro Regio di Parma nell’ambito del Festival della Serie A. Tra gli ospiti Ciro Ferrara e Bobo Vieri. Il presidente della Lega Simonelli ha ricordato la stagione conclusa: “Ho avuto la fortuna di vivere un campionato avvincente, vinto dal Napoli e faccio i complimenti al presidente De Laurentiis che è qui in prima fila, il calcio italiano è il più avvincente di tutti. Era un nostro impegno far conoscere quanto prima il calendario, spero sia apprezzato da tutti e spero che quesro sforzo si possa riproporre. Servirà ai tifosi ma anche alle squadre”.

IN AGGIORNAMENTO

La prima giornata

I giornata (23-24 agosto 2025)

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

II, III e IV giornata

II giornata (31 agosto)

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

III giornata

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Verona-Cremonese

IV giornata

Bologna-Gena

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Hellas Verona-Juventus

V, VI e VII giornata

V giornata

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

VI giornata

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Verona-Sassuolo

VII giornata

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

VIII, IX e X giornata

VIII giornata

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Cagliari

IX giornata

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Verona

Genoa-Cremonese

Inter-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

X giornata

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Verona-Inter

XI, XII e XIII giornata

XI giornata

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

XII giornata

Cagliari-Genoa

Cremonese-Roma

Fiorentina-Juventus

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Verona-Parma

XIII giornata

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli