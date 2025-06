Tamberi, la strada per Tokyo è in salita: il post di Gimbo. Ali non convince, Jacobs sparito: l’Italia si aggrappa a Battocletti

Il Golden Gala di Roma ha emesso verdetti importanti ma anche qualche fonte di preoccupazione per l’Italia con le uniche due certezze rappresentate da Battocletti e Furlani

Manca ancora molto tempo ai Mondiali di Tokyo ma nello sport anche pochi giorni possono fare la differenza. La tappa romana della Diamond League non ha regalato grandissime soddisfazioni all’Italia soprattutto nei suoi atleti di punta con Tamberi e Jacobs che sembrano decisamente distanti da quelli ammirati dalle Olimpiadi del 2021.

Il post di Tamberi

Era prevedibile che Gianmarco Tamberi non fosse al massimo della condizione nella sua gara di debutto stagionale. Il marchigiano ha partecipato al Golden Gala di Roma dopo aver lanciato un sondaggio tra i suoi follower ma la prestazione ha lasciato molto a desiderare ed è lui stesso a spiegare il suo momento: “Dentro di me sapevo che non sarebbe potuta essere la mia gara… che la condizione non era quella giusta per puntare in alto. Ma poi ho messo piede dentro quello stadio… un mare di affetto e un ondata di energia talmente grande che ti fa dimenticare di tutto. Della fatica, della forma, dei risultati. Vorresti solo saltare più in alto possibile per regalare emozioni a chi è lì per te. Il Golden Gala è stato questo. Una serata che sapevo sarebbe stata difficile, ma che si è trasformata in una festa. Mi è mancato da morire sentire il calore della gente, gli sguardi, le urla e i sorrisi. Mi avete dato tutto questo, e anche di più. Non potete capire quanto significate per me. Questo è stato il capitolo finale della mia riabilitazione al ginocchio, ora si inizia il percorso per provare a saltare alto ai mondiali di Tokyo”.

I dubbi di Chituru Ali

L’Italia sperava di aver trovato in Chituru Ali il prossimo grande velocista azzurro ma nel processo (almeno per il momento) qualcosa è andato storto. Dopo la delusione olimpica, Ali ha scelto gli USA per ripartire ma la scelta non ha ancora pagato. Anche a Roma in una delle sue pochissime gare in questa stagione ha deluso, fermandosi di fatto a metà gara e ora un po’ di dubbi in vista di Tokyo ci sono.

Ed è lui stesso a spiegare: “L’ironia della sorte vuole che la prima accelerazione con i chiodi è stata la più veloce che abbia mai fatto. Ma poi, mano a mano che il riscaldamento proseguiva, le sensazioni peggioravano ad ogni sprint. L’esito di questa gara è figlio delle tensioni tendinee con cui, ormai, convivo da mesi: faró presto degli accertamenti. Nonostante tutto, sono sereno e fiducioso: il meglio deve ancora venire. Restate connessi… perché quest’anno ci sarà da divertirsi”.

Battocletti e Furlani: le certezze azzurre

L’Italia comincia a fare i suoi conti in vista dei Mondiali. Detto di Tamberi, la situazione non è diversa per Marcell Jacobs con i due eroi di Tokyo 2020 costretti alla “rincorsa”. Lo sprinter anche in questa stagione ha fatto i conti con gli infortuni e al momento è difficile ipotizzare il suo stato di forma. Simonelli ha dato forfait a Roma mentre Fabbri fatica a trovare la condizione dello scorso anno.

La certezza porta il nome di Nadia Battocletti che dalla scorsa stagione a oggi continua a crescere e migliorare. Il mezzofondo europeo è cosa sua e i suoi tempi in costante miglioramento la rendono da podio anche per i Mondiali. L’altra certezza è quella di Mattia Furlani, qualche controprestazione qui e là, continua a esserci ma fa parte di quel gruppetto di atleti che vanno sempre tenuti in considerazione per la medaglia. L’Italia si prepara ad avere due capitani diversi.