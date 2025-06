Jacobs, c'è la data del rientro: "Ai Mondiali correrò per l'oro". E Tortu spiega: "Ecco come abbiamo chiarito"

Marcell in gara il 17 giugno ai Paavo Nurmi Games di Turku, in Filandia, poi sarà allo Sprint Festival di Roma. Filippo torna a cimentarsi sui 100 metri.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il calvario di Marcell Jacobs sta per finire. Ad assicurarlo è lo stesso olimpionico nei 100 metri a Tokyo, che fissa una data per il suo rientro – il 17 giugno in Finlandia – e dà appuntamento tre giorni dopo a Roma per lo Sprint Festival. L’obiettivo è essere al top per i Mondiali di fine estate (che, guarda caso, si terranno proprio a Tokyo), dove il campione di Desenzano andrà a caccia della medaglia d’oro. Nel frattempo, tutto risolto con Filippo Tortu dopo la clamorosa spy story venuta alla luce nei mesi scorsi: è stato lo stesso sprinter milanese a spiegare come, dove e quando è avvenuto il chiarimento.

Marcell Jacobs il 17 giugno in pista a Turku

In un’intervista ad Azzurra, la rivista di OA Sport, Jacobs ha indicato data e luogo del rientro: “Il 17 giugno a Turku, in Finlandia, nei Paavo Nurmi Games. L’anno scorso vinsi con 9.92 e stabilii il record del Meeting. Fu la gara in cui Chituru Ali arrivò secondo con 9”96. Poi toccherà allo Sprint Festival il 20 giugno, a Roma, allo Stadio dei Marmi. E anche in questo caso ho bei ricordi, non tanto per la gara in sé, ma per la straordinaria accoglienza che mi fecero soprattutto i più giovani in uno stadio talmente bello che non ha eguali nel mondo. Sono molto impaziente di tornarci e di rivedere Roma“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutto chiarito tra Jacobs e Tortu: ecco quando

Il grande obiettivo dell’anno è rappresentato dai Mondiali di Tokyo. E Jacobs non intende fare da comparsa: “Ovviamente punto alla medaglia d’oro. I Mondiali sono l’unica grande gara che mi manca nel medagliere. Se riuscissi a chiudere il cerchio ne sarei felice. Ce la metterò tutta”. Oltre che nella gara individuale, Marcell darà il suo contributo in staffetta. Risolte tutte le incomprensioni con Filippo Tortu, che in un’intervista a Repubblica ha fornito dettagli preziosi: “Quel che mi interessava veramente era sentire Marcell, e lo abbiamo fatto il giorno dopo l’uscita delle prime notizie: ci siamo detti che tra di noi non sarebbe cambiato nulla, mi ha fatto molto piacere”.

La svolta di Filippo Tortu: “Torno a correre i 100”

Si è scritto molto su presunte incomprensioni tra i due: “Ma noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, e mi premeva riconfermarlo. Le parole di Jacobs a ‘Belve’? In quell’intervista ha ripetuto le stesse cose che aveva detto a me. È stato un periodo turbolento, ma ho la fortuna di avere una famiglia molto unita”. A Roma Tortu tornerà a cimentarsi sui 100 metri: “Sono contento di correre contro Bromell, Kerley, Omanyala, Chituru Ali e avversari che sono andati tutti sotto i dieci secondi. Poi siamo all’Olimpico, è l’ideale tornare a correre in casa i 100. Aspettative? Scendere sotto i 10 secondi sui 100, e sotto i 20 sui 200: penso di essere in condizione di farlo. Ai Mondiali di Tokyo voglio la finale sui 200 e una medaglia in staffetta”.