Roma Sprint Festival, Jacobs batte Ali ma non scende sotto i 10 secondi: Tortu non brilla, ok Dosso e De Masi

Jacobs chiude in dieci secondi e sette centesimi allo Stadio dei Marmi e batte Chituru Ali. Così Marcell: "Partito lento, devo capire perché". Non brilla neanche Filippo Tortu.

Non ancora sotto i dieci secondi, ma in costante miglioramento. Marcell Jacobs vince la gara dei 100 metri al Roma Sprint Festival, evita l’onta di essere battuto dal nuovo che avanza – Chituru Ali – e apprezza da vicino i progressi di un altro sprinter autore di un’ottima prestazione: Matteo Melluzzo. Queste le note salienti del festival della velocità andato in scena nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi, a meno di un mese dall’Europeo romano.

Jacobs vince i 100, ma non scende sotto i 10”

Primato stagionale migliorato di quattro centesimi per Marcell Jacobs che dopo il 10”11 in Florida fa fermare il cronometro sui 10”07. Duello vinto per l’olimpionico azzurro contro Chituru Ali, che ha chiuso secondo in 10”11. Il vento? Più 1.1. Ottimo terzo posto per Matteo Melluzzo, che ha retto fino alla fine coi due più accreditati rivali, guadagnandosi la terza posizione con il crono di 10”13. Per Jacobs sensazioni agrodolci: “Sono stato lento in avvio, guarderò la gara col mio staff per capire perché. Sono molto contento, comunque, di aver corso in questo ambiente. Mi è mancata la partenza, la parte dove si raggiunge velocità”.

Tortu vince i 200 maschili, ma non brilla

Curiosità anche per la prestazione di Filippo Tortu, alle prese con la prova sui 200 metri. Il velocista milanese, ma di origini sarde, ha vinto ma non ha brillato più di tanto, soprattutto in quella che è da sempre la sua specialità: l’uscita dalla curva. Per Tortu successo con un tempo “normale”, 20”72, nonostante un +0.7 di vento a favore. Seconda posizione per Marco Ricci con il crono di 20”97, terza per Andrea Federici in 21”04.

Personale per Dosso nei 200 femminili

Ottima invece la performance di Zaynab Dosso nei 200 femminili. Non proprio la specialità della casa per la regina della velocità azzurra al femminile, fresca detentrice del record sui 100. Dosso, in ogni caso, ha dettato legge anche sulla distanza doppia, migliorando di nove decimi il suo personale. Per lei la vittoria con il tempo di 23”12, tre centesimi meglio di Elisa Valensin, a sua volta autrice di una prova da incorniciare: per lei, classe 2007, il nuovo record nazionale nella categoria Allievi.

Arianna De Masi incanta nei 100 femminili

Molto positiva pure l’impressione destata da Arianna De Masi nei 100 femminili. La portacolori dell’Atletica Meneghina ha dominato la prova, facendo registrare il suo primato personale: 11”26 (vento di +1.1). Confermati i progressi fatti vedere da De Masi nelle ultime settimane. “Sapevo di essere in forma, sono solo due centesimi in meno ma va bene così. Il segreto? Merito del ‘rito’ col dt La Torre”. Seconda Shania Collins (11”40), terza Chiara Melon (11”57).