Serie A 2023-2024 calendario Milan, tifosi sul piede di guerra: È sempre più la Marotta League

05-07-2023 13:58

Chiusa la Serie A 2022-23 con un quarto posto acciuffato all’ultimo, il Milan di Stefano Pioli si appresta a vivere un campionato 2023-24 importante, che dirà molto del futuro del club e degli obiettivi a cui si punterà nelle prossime stagioni. Molto sulle volontà del corso firmato da Gerry Cardinale, lo dirà il calciomercato, oggi, però, l’attenzione va necessariamente alla composizione del calendario. Un argomento che fa letteralmente infuriare i tifosi del Diavolo, che si scagliano contro una composizione a loro dire pensata ad hoc per favorire l’Inter e ostacolare i rossoneri.

Serie A 2023-2024, le date

Il prossimo campionato di Serie A 2023-2024 prende il via nel weekend del 19-20 agosto e chiude in quello del 25-26 maggio 2024 per dare poi spazio agli Europei. Solo uno, alla sesta, il 27 settembre, il turno infrasettimanale previsto, ma si giocherà praticamente sempre, con la possibilità di “spalmare” ogni giornata dal venerdì al martedì. Quattro le soste per la nazionale (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo 2024), mentre si giocheranno tre turni anche durante il periodo delle festività natalizie.

Serie A, il girone di andata del Milan

Il Milan vivrà il proprio esordio stagionale a Dall’Ara, contro il Bologna. Il primo abbraccio di San Siro, alla seconda di campionato, quando a Milano arriverà il Torino di Juric. Dopo le due prime giornate, che da regolamento non prevedono la possibilità di mettere contro le squadre di prima fascia, prima della sosta alla terza, il Diavolo va a Roma per sfidare i giallorossi di Josè Mourinho.

Al rientro, a ridosso dell’esordio in Champions League, i rossoneri sono attesi dal derby in trasferta contro l’Inter. Tocca, poi, all’Hellas Verona in casa e alla trasferta di Cagliari nell’unico infrasettimanale. Ottobre sarà un mese decisivo e tostissimo, con ben tre big match in programma. Il primo arriva a San Siro la Lazio, poi c’è il Genoa a Marassi, quindi la Juventus a San Siro, il 22 e il Napoli al Maradona, il 29.

Udinese in casa, Lecce al Via del Mare e Fiorentina al Meazza scandiscono un novembre intervallato dalla terza sosta. Altro impegno casalingo il 3 dicembre, contro il Frosinone, poi visita all’Atalanta e alla Salernitana intervallate dal derby nel ricordo di Silvio Berlusconi contro il Monza il 17 dicembre. Il girone di andata si chiude il 30 dicembre con il sempre delicatissimo Milan-Sassuolo e con la trasferta a Empoli nel weekend dell’Epifania.

Serie A, il girone di ritorno del Milan

Il girone di ritorno porta i rossoneri di Pioli ad ospitare subito la Roma. Arrivano, dunque, la trasferta di Udine e quella di Frosinone, intermezzate dalla visita del Bologna a San Siro. Alla ventiquattresima, l’11 febbraio, c’è Milan-Napoli, poi si va a Monza, quindi, il doppio big match con Atalanta (in casa) e Lazio (all’Olimpico).

A cavallo di marzo e aprire, spicca la sfida al Franchi con la Fiorentina, preceduta dall’Empoli a San Siro e l’Hellas a Verona. Seguono il Lecce in casa e il Sassuolo a Reggio Emilia. Settimana di fuoco, invece, a fine mese, con il derby in casa in calendario il 21 e la trasferta allo Stadium contro la Juventus il 28. La stagione si chiude in modo, solo sulla carta soft, con ben tre gare giocate tra le mura amiche (Genoa, Cagliari e Salernitana all’ultima). Alla trentasettesima c’è, invece, la trasferta con il Torino.

Serie A, il calendario fa infuriare i tifosi del Milan

Il calendario della Serie A 2023-2024 scatena la reazione a dir poco rabbiosa dei tifosi rossoneri, che sembrano non mandare giù il concentrarsi di big match in determinati periodi dell’anno. “Non per far polemica perché tanto bisogna incontrarle tutte, ma se a voi sembra normale il calendario del Milan chiudiamo tutto“, critica qualcuno.

E ancora: “Ahahah fantastici, ce l’hanno fatta peggio dell’anno scorso e non era facile”, “E certo ci mancava la Juve alla 9, metteteci il Napoli alla 10 che manca solo quella”, “Il Milan trattato come una neo-promossa qualsiasi…”, “Come sempre Calendario di Serie A TIM molto equilibrato: tutti gli scontri diretti nelle prime 10 giornate. Ridicoli“.

Non manca chi sfrutta il sorteggio per mandare un messaggio alla società e scrive: “Il calendario complicato del Milan deve essere da sprone per la dirigenza nel completare la squadra, in modo da dare a Pioli gli uomini soprattutto a centrocampo per poterci lavorare. Occorre darsi una sveglia e chiudere le trattative“.

Calendario Serie A, tifosi del Milan contro Marotta

I commenti al veleno sono davvero infinti, con tantissimi a paventare la “mano” dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, sulla composizione. “5 big match nelle prime 10. Marotta così ci sta letteralmente cucinando vivi. Povero Milan, poveri noi”, si legge ancora e poi: “Marotta sta facendo qualcosa di mai visto prima con sto calendario. Porca miseria cosa sta apparecchiando. Prime 10 giornate da classica fuga apparecchiata delle mer… Avete rotto“, “Prime 4 giornate infernali per il Milan e in generale prime 10 non facili con addirittura 4 big match. È sempre più la Marotta League“.

