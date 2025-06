Inter al Mondiale per Club con quale tecnico e quali giocatori? Tutte le incognite sui nerazzurri

Ore decisive per la scelta del nuovo allenatore in casa nerazzurra. Da definire il gruppo che volerà oltreoceano per il torneo: incognite Calhanoglu e Bisseck.

Ufficializzato l’addio di Simone Inzaghi, in casa Inter sono ore concitate per individuare il profilo giusto cui affidare la panchina nerazzurra. La dirigenza è al lavoro senza sosta. L’obiettivo è chiaro, arrivare alla nomina del nuovo tecnico prima degli impegni con il Mondiale per Club. In cima alla lista dei candidati c’è Cesc Fabregas, ma sul tavolo restano vive anche altre piste.

Nel frattempo, dopo una stagione chiusa con più ombre che luci, la squadra dovrà voltare pagina: Lautaro e compagni sono chiamati a ritrovare brillantezza e condizione in vista del torneo. Chi non sarà coinvolto con la propria nazionale tornerà ad Appiano Gentile lunedì 9 giugno, con la partenza per gli Stati Uniti fissata per mercoledì 11. Qualcuno, invece, potrebbe raggiungere il gruppo squadra direttamente negli USA.

Inzaghi all’Al-Hilal, chi prenderà il suo posto?

La storia tra Inzaghi e l’Inter si è chiusa dopo quattro stagioni intense. L’ex Lazio è ora diretto verso un’avventura in Arabia Saudita, mentre in casa nerazzurra si lavora per aprire un nuovo ciclo. La dirigenza punta forte su Cesc Fabregas. Il profilo piace per idee, mentalità e visione di gioco, ma restano ostacoli non secondari. Bisognerà infatti convincere sia il Como, sia lo stesso allenatore spagnolo, dopo aver chiuso le porte a Leverkusen, Lipsia e Roma.

Al momento, nessuna certezza a Viale della Liberazione e le possibilità che il piano principale salti sono concrete. Proprio per questo si valutano con attenzione alternative più accessibili, seppur meno entusiasmanti per la piazza. Tra queste spicca Chivu, ex colonna nerazzurra e attualmente in rampa di lancio dopo la salvezza conquistata col Parma. In corsa anche Patrick Vieira, altro ex con maggiore esperienza, reduce da un’annata positiva a Genova. Decisamente più defilato, invece, Roberto De Zerbi.

Inter, chi sarà disponibile per il Mondiale per Club

Gli animi in casa Inter non sono dei più sereni in vista del prossimo Mondiale per Club. Con il fresco addio di Inzaghi e la scelta del nuovo allenatore tutta da definire, la situazione resta in divenire e il clima non è dei più stabili. A complicare ulteriormente il quadro, ci sono diversi interrogativi legati alla composizione del gruppo che volerà negli Stati Uniti per il torneo: tra nuovi giocatori, giocatori in scadenza e qualche infortunio di troppo, lo scenario è ricco di incognite.

Calhanoglu, uscito malconcio dalla finale di Champions League, è atteso dalle amichevoli della Turchia contro USA e Messico, ma verrà sottoposto a valutazioni dallo staff medico della nazionale: in caso di problemi, è previsto un rientro anticipato a Milano. Situazione simile per Bisseck, escluso dai convocati della Germania a causa di un problema fisico. Presente invece Acerbi, che ha declinato la convocazione di Spalletti. A bordo anche i nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique.

Mondiale per Club: gli impegni dei nerazzurri

L’esordio dell’Inter al Mondiale per Club negli Stati Uniti è fissato per martedì 17 giugno alle ore 18 locali (le 3 del mattino del 18 giugno in Italia), al Rose Bowl Stadium di Los Angeles, contro il Monterrey. Nella seconda giornata, i nerazzurri affronteranno gli Urawa Red Diamonds venerdì 21 giugno al Lumen Field di Seattle, con calcio d’inizio alle 12 locali (le 21 italiane). Il girone si chiuderà sempre a Seattle il 25 giugno, alle 18 ora locale (le 3 del mattino del 26 giugno in Italia), con la sfida contro il River Plate.

L’eventuale prosecuzione nel torneo, che si concluderà il 13 luglio in caso di arrivo in finale, determinerà le tempistiche del rientro in Italia. Solo al termine del torneo la società fisserà le date per l’inizio del ritiro precampionato. Al momento, però, fare previsioni è difficile: la priorità, chiaramente, è la scelta del nuovo allenatore e la gestione di una sessione di mercato che si preannuncia particolarmente movimentata in casa nerazzurra.