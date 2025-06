Inter, Inzaghi saluta e firma per l’Ah-Hilal: tifosi traditi, ora Simone è il colpevole della debacle in Champions

Inzaghi avrebbe deciso di separarsi dall'Inter dopo quattro anni al termine di una stagione terminata senza titoli e culminata con la sconfitta in finale di Champions, per cui ora è il responsabile per i tifosi

Dopo quattro stagioni ricche di soddisfazioni e con qualche, cocente, delusione, Simone Inzaghi lascia la panchina dell’Inter. Il tecnico piacentino avrebbe infatti comunicato a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio di aver accettato la ricca offerta dell’Al-Hilal, lasciando ora alla dirigenza nerazzurra il compito di trovare un degno erede. Un addio che però ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, che ora accusano Inzaghi di non aver affrontato la finale di Champions con la concentrazione necessaria perché con la testa in Arabia.

Inzaghi saluta l’Inter

Con l’incontro di oggi tra Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi si conclude l’esperienza del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter dopo quattro stagioni, con l’allenatore che sarebbe pronto a legarsi ai sauditi dell’Al-Hilal per una, ricca, nuova avventura. Alla base della decisione di Inzaghi potrebbe esserci anche la pesante sconfitta rimediata in finale di Champions League contro il PSG, un dispiacere enorme e difficile da digerire.

Il comunicato dell’Inter e le parole di Marotta

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter che annuncia l’addio di Inzaghi: “Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l’incontro avvenuto pochi minuti fa. La gestione di Inzaghi all’Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il Club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del Club nerazzurro, insieme ad altri nomi illustri tra cui Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella“.

Queste invece le parole del Presidente Marotta condivise sul sito ufficiale dei nerazzurri: ”A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il Club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi”.

Il saluto di Inzaghi

Questo invece il messaggio con cui Inzaghi si è congedato dall’Inter: “Cara famiglia nerazzurra. È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all’Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. I sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, sono la testimonianza tangibile di quanto il mio lavoro sia stato supportato da una comunione d’intenti con il mio staff e con ogni componente dell’Inter. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso. Un’ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme. Non vi dimenticherò mai. Forza Inter“.

Accettata l’offerta dell’Al-Hilal

Nel futuro di Inzaghi ora ci sarà l’Arabia Saudita. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Simone avrebbe infatti accettato l’offerta dell’Al-Hilal, i cui dirigenti sono arrivati oggi a Milano. Il tecnico piacentino sarebbe pronto a volare a Riad già nel weekend per firmare il contratto da circa 25 milioni di euro a stagione che lo legherà al suo nuovo club per le prossime tre stagioni.

Tifosi nerazzurri traditi accusano Inzaghi

Ad aver deluso i tifosi nerazzurri non è stata tanto la volontà di separarsi dall’Inter al termine di questa stagione che un po’ di amarezza l’ha lasciata in tutti i suoi protagonisti, quanto la decisione di accettare l’offerta del club arabo. Offerta che secondo alcuni sarebbe stata accettata già prima della finale di Champions League da Inzaghi, che secondo i supporters nerazzurri si è presentato alla partita più importante della stagione con la testa già da un’altra parte: “Un accordo con gli arabi non nasce in 3 giorni. Quindi, mentre ci giocavamo la vita, la tua testa era altrove” scrive PeppInter.

“Con questa decisione tutto torna… è palese che stesse lavorando sotto da un po’… peccato” è invece il pensiero di Elena; “Chissà da quanto tempo aveva fatto l’accordo… adesso si capisce quello che è successo sabato. No comment” quello di Mari invece. Tanti anche i tifosi che ricordano le similarità con l’addio di José Mourinho, ricordando però che almeno lo Special One salutò con il triplete.