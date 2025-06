Inter, Thuram in Francia senza sorriso: Dembelé lo consola nel ritiro, spietato invece Mbappé

Le immagini della riunione dei nazionali a Clairefontaine fa il giro del web: visibile la tristezza del nerazzurro, diverse le reazioni dei compagni

La delusione per la finale di Champions League persa con l’Inter ha lasciato un segno profondo in Marcus Thuram: l’attaccante nerazzurro è apparso sconsolato in un video girato durante il ritiro della Francia a Clairefontaine. L’amico Ousmane Dembelé, che l’ha battuto a Monaco col Psg, prova a tirarlo su mentre Kylian Mbappé si diverte a infierire su Tikus.

Francia, l’incontro tra Thuram e Dembelé

La sconfitta in finale di Champions League è un boccone duro da mandare giù per i giocatori dell’Inter e in particolare per Marcus Thuram, che arrivato nel ritiro della Francia a Clairefontaine s’è ritrovato faccia a faccia con Ousmane Dembelé, leader offensivo del Psg che sabato scorso ha seppellito le speranze nerazzurre con la vittoria per 5-0 a Monaco di Baviera.

Il fair play di Dembelé

Secondo l’Equipe, però, Dembelé ha mostrato grande fair play e affetto nei confronti di Thuram: arrivato nel ritiro della Francia, l’attaccante del Psg si è immediatamente recato nella stanza di Tikus per consolarlo, cosa che non era riuscito a fare sabato, subito dopo il fischio finale, perché travolto dai festeggiamenti della sua squadra.

Francia, la tristezza di Thuram

Non sappiamo se il gesto di Dembelé sia bastato a tirare su di morale Thuram, ma a giudicare da video postato dalla Federcalcio francese si direbbe di no. Il filmato è stato realizzato mentre il c.t. Didier Deschamps rivolgeva i suoi complimenti ai nazionali del Psg, davanti a tutti i giocatori della Francia: presente anche Thuram, visibilmente accigliato. Un’espressione insolita, quella dell’attaccante, che si mostra spesso sorridente, anche dopo le delusioni sportive: stavolta, però, la tristezza era troppa.

Mbappé infierisce su Thuram

Della faccia impietrita di Thuram s’è accorto anche Kylian Mbappé, fuoriclasse del Real Madrid ed ex Psg che – a giudicare dal filmato della FFF – ha mostrato assai meno sensibilità rispetto a Dembelé. Nel video, infatti, si vede più volte Mbappé sorridere mentre guarda Thuram, per poi indicare a Dembelé la faccia dell’interista con un gesto di scherno. Dembelé, visibilmente in difficoltà, fa finta di nulla, mostrando ancora una volta signorilità e fair play verso l’amico sconfitto.