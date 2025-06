Inter, lo sfogo amaro di Materazzi dopo il ko: questi non sono veri tifosi

L’ex difensore attacca una parte di tifosi nerazzurri presenti a Monaco per lo scarso tifo prima e durante la finale di Champions col Psg

Per Marco Materazzi è oramai una consuetudine essere in tribuna durante una finale di Champions. Quest’anno era a Monaco, due anni fa a Istanbul ed in passato anche a Cardiff e a Berlino (per seguire – e gufare – i rivali bianconeri). L’ultima Finale di Champions ricordata però con piacere, dall’ex difensore nerazzurro, è quella vinta (con lui protagonista) nel 2010 a Madrid nell’anno del Triplete dell’Inter. Sui social, dopo la disfatta della squadra di Inzaghi contro il PSG, arriva un duro post dell’ex campione interista contro una parte di tifosi nerazzurri presenti a Monaco.

Inter, lo sfogo di Materazzi

L’ex difensore dell’Inter pubblica uno scatto dalla tribuna Vip di Monaco per dare solidarietà ai nerazzurri dopo la Finale contro il PSG: “Guardate questa foto, guardate la mia faccia e quella di Ivan Cordoba: noi del Triplete, anche se non facciamo più parte del club, ci sentivamo in campo con i ragazzi, eravamo lì a soffrire come se stessimo giocando quella finale. Come se la stessimo perdendo 5-0. Una foto dice più di tante parole, ma qualche parola voglio scriverla lo stesso.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Materazzi, inoltre, fa i complimenti al PSG per la vittoria della Finale contro l’Inter: “Poi i sacrosanti complimenti al Psg, che ha strameritato la vittoria: in campo, e il campo mai come stavolta ha detto la verità.”

Materazzi attacca alcuni tifosi interisti

Mi è dispiaciuto, ma sappiamo tutti perché è successo, non vedere una coreografia bella come quella di Madrid: quel giorno, solo guardandola, eravamo scesi in campo già 1-0 per noi. Ma ancora di più mi ha fatto riflettere, il giorno dopo, vedere pochissimi post di quelli che erano andati a Monaco solo per avere una foto acchiappa followers da mostrare in caso di vittoria. Per questo, onore ad Ale Cattelan: è andato oltre l’amarezza, per rivendicare tutto il suo orgoglio di essere interista.

Ed infine: “P.S. E’ stata la prima partita allo stadio per mio nipote Milo: a sei mesi ha già capito cosa vuol dire essere INTERISTI. Ma anche che amerà l’Inter per sempre…”

La replica di alcuni tifosi nerazzurri

I tifosi interisti continuano ad essere amareggiati dopo la disfatta di Monaco: “Caro Marco, ho visto le vostre facce più nervose e dispiaciute di quelle dei giocatori in campo“. E ancora: “Marco tu sei e sarai sempre una bandiera dell’Inter, questi giocatori invece fatto il compitino si sentono contenti”.

C’è poi chi scrive: “Marco ma tu rappresenti quell’Inter che vinceva e giocava con il sangue agli occhi, oggi questo gruppo benché fortissimo si è accontentato di aver battuto il Barcellona e non è stato capace di riprendersi mentalmente dopo lo scudetto perso contro il Napoli.”

E ancora: “Marco, questo gruppo è rimasto a terra dal dispiacere causato dalla perdita dello scudetto… Non è possibile affrontare una Finale così. Credo che voi avreste dato invece dato più del 200% per rivendicare con la Champions uno scudetto perso all’ultimo.”

E infine: “Materazzi cuore nerazzurro, oggi giocatorini come Frattesi si sentono in diritto di lamentarsi per non aver giocato… Non capiscono che se fossero stati in campo avremmo preso altri 10 gol.”

Clicca qui per le ultime news sull’Inter