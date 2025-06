Psg-Inter: chi è Douè, il baby fenomeno eroe a sorpresa che ha massacrato i nerazzurri

Non era tra i protagonisti attesi alla vigilia ma il 19enne ex Rennes si è preso da subito il palcoscenico. Un premio al coraggio di Luis Enrique

Fino a ieri chi pensava al PSG e alle minacce che potessero derivarne avrebbe concentrato le sue attenzioni su Dembelé, su Kvara o magari su Barcola. La finale di Champions League ha invece consegnato al mondo un nuovo fenomeno che in parte può essere considerato una sorpresa. Si tratta del 19enne Désiré Doué, protagonista di una doppietta che ha annichilito l’Inter. L’ennesimo talento lanciato da Luis Enrique.

Non una scommessa ma un investimento del PSG

Desiré Doué non è una scommessa vinta. La può considerare tale solo chi non conosceva le qualità di questo ragazzo. Certamente non lo è stata per il PSG che per assicurarsi questo giovane talento aveva sborsato la somma di 50 milioni di euro nelle casse del Rennes. Si raccoglie ciò che si semina e in questo caso l’investimento ha ampiamente ripagato i rossoblù a differenza di altri casi, probabilmente mediaticamente più considerati.

Un talento plasmato da Luis Enrique

La qualità, però, va anche lavorata. E qui subentra il lavoro dell’allenatore. Quello di Luis Enrique nei confronti di Doué è stato straordinario, tanto che il tecnico spagnolo ha plasmato questo diamante originariamente grezzo a sua immagine e somiglianza. La prova del 9 l’abbiamo avuta ieri sera quando con coraggio e contro probabilmente ogni pronostico il baby talento è stato schierato in campo dall’inizio. Una scelta quanto mai fortunata.

Il coraggio del club transalpino

Ma più che la fortuna qui viene premiato il coraggio. Vanno via i big e il PSG decide di sostituirli con dei ragazzini, per quanto promettenti possano essere. E parliamo di un club che ha le potenzialità finanziarie per prendere chiunque. Su Doué, però, ci ha creduto fin dal principio. D’altro canto se a 17 anni esordisci e diventi titolare con il Rennes qualcosa in più della media devi necessariamente avere.

Le potenzialità di Doué

Oltre alla classe ha stupito anche la maturità con la quale Desiré Doué ha interpretato la finale di Champions League. Ala destra o sinistra è indifferente. Due gol e un assist contro l’Inter per un ragazzo che ha vissuto una stagione da autentico professionista. Quest’anno infatti il baby talento ha totalizzato 15 gol e 16 assist in 54 partite, guadagnandosi anche la convocazione in nazionale. Con la sua personalità e visione di gioco, è destinato a diventare uno dei migliori al mondo.

