Roland Garros, Sabalenka supera Zheng e vendica Roma: Djokovic la imita e scatena la reazione di Aryna

Sabalenka soddisfa la sua sete di "vendetta" su Zheng dopo la sconfitta rimediata agli Internazionali d'Italia e conquista la sua seconda semifinale al Roland Garros in carriera

Percorso netto fin qui quello di Aryna Sabalenka al Roland Garros. La bielorussa non ha lasciato per strada nemmeno un set, battendo anche Qinwen Zheng con il risultato di 7-6 6-3 al termine di un match complicato ma gestito meglio nei momenti decisivi dalla n°1 WTA. Aryna si prende così la sua rivincita dopo la sconfitta rimediata agli Internazionali d’Italia e vola in semifinale al French Open. Nel frattempo lei e Novak Djokovic sono sempre più i protagonisti social di questo torneo.

Sabalenka batte Zheng (e il vento) e torna in semifinale al Roland Garros

Questo Roland Garros ci ha abituato a drastici cambiamenti di situazioni col passare dei giorni. E infatti oggi, dopo i primi giorni di fresco e umido e quelli seguenti di forte caldo, è toccato al vento essere protagonista del match, alzando polveroni di terra rossa, cambiando, allungando o accorciando la direzione dei colpi e infastidendo non poco le giocatrici al momento del lancio palla per servire.

Ad abituarsi meglio alle condizioni è Qinwen Zheng, entrata in campo subito molto c’entrata come testimonia il break nel terzo game. Ma ancora più brava è stata Aryna Sabalenka a reagire e riportarsi in parità e conquistare al tie-break un set in cui è stata quasi sempre obbligata a inseguire.

Nel secondo set è invece sin da subito Sabalenka a essere in controllo, portandosi avanti poi di un break nel quinto game, salvo poi accusare un passaggio a vuoto che le costa il contro break. Poco male per Aryna, che nel gioco successivo strappa nuovamente la battuta a Zheng, che poi perde un altro turno di servizio nel nono game con la n°1 WTA che chiude al primo match point in risposta.

Sabalenka si prende lasca rivincita e vola in semifinale al Roland Garros

Tornata sul Philippe Chatrier, Sabalenka raggiunge così la sua seconda semifinale in carriera al Roland Garros dopo quella conquistata nel 2023 e soprattutto soddisfa la sua sete di rivincita (“Voglio prendermi la mia rivincita. Sì, voglio ottenere questa vittoria dopo Roma” queste le sue parole nella conferenza stampa post ottavi di finale) su Zheng, che l’aveva eliminata per 6-4 6-3 dagli Internazionali d’Italia.

Djokovic imita Sabalenka, la replica di Aryna

Nel frattempo Sabalenka e l’amico Novak Djokovic si stanno confermando i protagonisti social di questo Roland Garros. Dopo il siparietto in cui la n°1 WTA mostrava a Nole una foto della sua figlioccia con un espressione contrariata in compagnia del serbo e di quello andato in scena negli studi di TNT Sports, il serbo ha preso in giro la bielorussa imitandone le movenze da sfilata di moda mentre scendeva le scale al Roland Garros.

Scena ripresa e condivisa dai social del torneo e dell’ATP, scatenando la reazione di Sabalenka, che a riguardo non si sente certamente inferiore al 24 volte campione slam: “Certamente sono molto più brava di te Novak” ha scritto Aryna con tanto di faccine che ridono ad accompagnare il messaggio.