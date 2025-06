Roland Garros, Djokovic è un rullo compressore: Nole fa 100 contro Norrie, supera Federer e trova Zverev

Prova di forza di Djokovic contro Norrie per conquistare la sua centesima vittoria a Parigi e registrare l'ennesimo record. Adesso la tanto attesa sfida a Zverev nei quarti

È un percorso perfetto finora quello di Novak Djokovic al Roland Garros, dove non ha ancora lasciato per strada nemmeno un set in quattro incontri, l’ultimo dei quali vinto nettamente contro un buon Cameron Norrie per strappare lassa centesima vittoria a Parigi e il pass per i suoi 19esimi quarti al French Open, dove se la vedrà con Alexander Zverev.

Djokovic va veloce contro Norrie

I tanti dubbi che avevano accolto Novak Djokovic al suo arrivo al Roland Garros possiamo dire che sono stati definitivamente fugati. Contro Cameron Norrie Nole ha infatti vinto la sua quarta partita qui al French Open senza cedere nemmeno un set. Il tutto al termine dell’ennesima prova di forza del serbo, che vuole mettere in chiaro come tra i pretendenti al titolo finale ci sia anche lui.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Djokovic infatti sembra essere un uomo in missione verso il suo 25° titolo slam e consapevole che comunque gli anni passano anche per lui, sa di dover risparmiare le energie per le sfide più provanti che arriveranno e di velocizzare i match della prima parte del torneo, come fatto contro Norrie, mai in grado di impensierire Nole, se non in un breve frangente a inizio secondo set, che alla fine ha conquistato l’accesso ai quarti di finale con il netto risultato di 6-2 6-3 6-2.

Nole fa 100 al Roland Garros e supera Roger Federer

100 è senza dubbio un numero ricorrente ultimamente nella vita di Djokovic, che dopo il 100° titolo conquistato a Ginevra oggi ha raccolto la sua 100esima vittoria in carriera al Roland Garros. Un’impresa incredibile segno della sua costanza nel corso degli anni e che gli ha permesso di raggiungere il suo 19° quarto di finale qui al French Open, staccando anche il re per eccellenza di questo torneo, ovvero Rafael Nadal, che in totale ne ha collezionati 16 e superando anche Roger Federer come giocatore con più quarti raggiunti in un solo evento dello slam, con lo svizzero fermo ai 18 conquistati a Wimbledon.

Le parole di Djokovic dopo la vittoria

Nell’intervista a bordo campo Djokovic ha espresso tutta lassa felicità per la vittoria, facendo anche i complimenti al PSG per la conquista della Champions League contro l’Inter: “Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui. Complimenti al PSG! Mi sento bene, mi aspetto sempre tanto dal mio gioco, ma alla fine per ho vinto tutti i dodici set che ho disputato quindi tutto sta andando nel verso giorno. 100 vittorie al Roland Garros è un bel numero, ma la vittoria n°101 è certamente meglio (ride, ndr). La mia storia qui non è finita, sono molto felice di ciò che ho ottenuto in carriera spero di ottenere un’altra vittoria. La finale di Champions? Una spettacolo incredibile, complimenti al PSG per il triplete e a tutti i tifosi che la sostengono, è importantissimo per questa città avere il PSG che ha vinto la sua prima Champions. Io ho giocato durante la finale e devo dire che tornare in albergo dopo è stato molto difficile (dice in tono scherzoso, ndr)”.

Ora il quarto con Zverev

Ai quarti di finale si alzerà però nettamente l’asticella della difficoltà per Djokovic. Nole se la dovrà infatti vedere con il finalista della passata stagione Alexander Zverev, arrivato tra i migliori otto grazie al ritiro dopo meno di un’ora del suo avversario di giornata Tallon Griekspoor. Quella di mercoledì sarà la quattordicesima sfida tra i due, con Nole che guida gli scontri diretti con 8 successi a 5, uno dei quali arrivato proprio ai quarti del Roland Garros nel 2019.