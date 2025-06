Il Pagellone del Giro d'Italia 2025: Yates, un premio al coraggio. Pedersen e Van Aert veri fuoriclasse, Ayuso e Roglic bocciati

La corsa rosa numero 108 ha emesso i suoi verdetti: Del Toro s'è rivelato al mondo, ma dovrà capire bene cosa vorrà fare da grande. Tiberi e Ciccone sfortunati, ma questa era una grossa occasione...

Da Durazzo a Roma la strada è stata lunga e impervia, e tanti corridori non sono riusciti a tagliare l’ultima retta d’arrivo. Ma il Giro d’Italia edizione 108, quello tanto bistrattato per via dell’assenza dei big conclamati del mondo del pedale (che si daranno tutti battaglia al Delfinato a partire dal prossimo week-end) e soprattutto criticato per via di un percorso definito troppo poco selettivo sino all’ultima settimana, i suoi tanti responsi e verdetti li ha emessi. Tanto che a qualcuno è andato persino di traverso, con ripercussioni anche sul futuro a lungo termine. Un pagellone è quello che ci vuole per provare a riassumere tutto ciò che è stato.

SIMON YATES 10: impossibile non partire da chi la maglia rosa la inseguiva da 7 lunghi anni. E il destino ha voluto che quel Colle delle Finestre che gliel’aveva sottratta gliel’ha restituita sotto forma di premio alla dedizione e all’astuzia. La birra da pagare a Van Aert è un dazio tutto sommato equo, con la tattica Visma perfetta nell’ultima tappa. Ma Simon c’ha messo molto del suo: guardingo e quasi nascosto per 19 tappe, alla 20esima ha deciso di sparare il colpo, e ha centrato mirabilmente il bersaglio. Ha avuto coraggio e sfrontatezza e ha avuto pienamente ragione lui. Adesso il conto col destino è definitivamente estinto.

anche per lui questo era un importante, ma la sorte non lo ha assistito. La ha dominato la prima settimana, quella nella quale lui ha fatto (benone) il gregario per Quando era il suo momento, il destino ha avuto altri piani. A , anche per lui le lancette scorrono veloci… RCS SPORT 4: alla fine l’azione di Yates ha salvato un Giro che altrimenti sarebbe passato alla storia per quello che tutti già sapevano, cioè per un percorso troppo soft nelle prime due settimane che non ha offerto tutti questi spunti di fantasia. Anche se Del Toro s’era impegnato a renderlo vibrante, alimentando anche il dualismo in casa UAE con Ayuso. La vera colpa è aver messo gran belle salite troppo distanti dal traguardo. Tanto che l’unica dove aveva senso scattare e fare la differenza (il Colle delle Finestre) alla fine s’è rivelata tale. L’addio di Mauro Vegni non sembra una brutta notizia: chiunque verrà al suo posto, abbia il coraggio di far prevalere l’aspetto tecnico al semplice “ammiccamento” per avere i nomi più importanti. Che se il percorso merita, poi verranno da sé…