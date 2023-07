Serie A 2023/2024 prima giornata: le partite del 20 agosto

Effettuato il sorteggio del calendario della prossima Serie A: prima giornata senza big match, come previsto. Ecco tutti gli incroci del 19-20 agosto

05-07-2023 13:29

Effettuato il sorteggio del calendario della serie A 2023/2024. Grande l’attesa da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori per conoscere i primi avversari, le prime grandi sfide, le date di derby e scontri diretti. A delineare tutto ci ha pensato il computer della Lega Serie A, che ha tenuto conto di una serie pressochè infinita di opzioni, paletti, input e condizioni essenziali. Ecco, dunque, quali saranno gli incroci della prima giornata del prossimo campionato.

Serie A 2023/2024: la prima giornata

Per i campioni d’Italia del Napoli debutto a Frosinone, sul campo di una neopromossa. Per la Juventus c’è l’Udinese, subito derby per l’Inter che attende a San Siro il Monza. Debutto in trasferta per il Milan a Bologna. Questo l’elenco completo delle partite, in programma nel weekend tra il 19 e il 20 agosto: Bologna-Milan; Empoli-Verona; Frosinone-Napoli; Genoa-Fiorentina; Inter-Monza; Lecce-Lazio; Roma-Salernitana; Sassuolo-Atalanta; Torino-Cagliari; Udinese-Juventus.

I big match del prossimo campionato

Nessun big match all’esordio e non è una sorpresa, visto che tra i parametri di cui il cervellone della Lega ha dovuto tener conto c’era proprio l’impossibilità di incroci tra le prime otto dello scorso torneo nei primi due turni. Primi confronti diretti solo a partire dal terzo turno, a inizio settembre: Napoli-Lazio e Roma-Milan. Alla quarta il primo derby, Inter-Milan (17 settembre). E c’è pure Juve-Lazio.

Queste le date da segnare in rosso, al netto di anticipi e posticipi che saranno comunicati solo successivamente: 22 ottobre Milan-Juventus, 29 ottobre Napoli-Milan, 26 novembre Juventus-Inter, 3 dicembre Napoli-Inter, 10 dicembre Juventus-Napoli, 23 dicembre Roma-Napoli, 30 dicembre Juventus-Roma. E poi al ritorno: 4 febbraio Inter-Juventus, 11 febbraio Milan-Napoli, 3 marzo Napoli-Juventus, 17 marzo Inter-Napoli, 21 aprile Milan-Inter, 28 aprile Juventus-Milan.

La nuova serie A: le date di tutti i derby

Ecco invece il riepilogo per i derby. Quelli di Milano tra Inter e Milan, come detto, ci saranno alla quarta (17 settembre) e alla 33ma giornata (21 aprile). Il derby della Capitale si giocherà alla dodicesima giornata (Lazio-Roma il 12 novembre) e alla 31ma (Roma-Lazio il 7 aprile). Le sfide tra Juventus e Torino sono in programma all’ottava giornata (8 ottobre allo Stadium) e alla 32ma (14 aprile all’Olimpico Grande Torino). Il derby campano tra Salernitana e Napoli si giocherà il 5 novembre all’Arechi e il 14 gennaio al Maradona.