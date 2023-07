Juve, Giuntoli punta tutto su Milinkovic Savic. Pogba è la vera grana bianconera

La lista degli esuberi dei bianconeri è lunga ma i nomi per gli acquisti sono già individuati

05-07-2023 11:30

Un semplice giro alla Continassa, accompagnato da pranzo di rito con i suoi nuovi colleghi Francesco Calvo e Giovanni Manna. In attesa che arrivi l’ufficialità, prevista per questo fine settimana, Cristiano Giuntoli ha già avuto un primo assaggio di Juventus. Anche con Massimiliano Allegri i contatti del nuovo direttore dell’area tecnica dei bianconeri sono frequenti. C’è un club da ricostruire, dopo due stagioni al di sotto delle aspettative e che non hanno portato alcun titolo in bacheca. Ma prima di comprare, è necessario vendere e vendere bene.

Una squadra in vendita: chi sono i giocatori in uscita

Andiamo con ordine e partiamo quindi dalla porta. In questo settore la Juventus sarebbe pure ampiamente coperta ma per una squadra che non fa la Champions, in attesa di capire cosa accadrà con la UEFA per la Conference League, avere sia Szczesny che Perin è un lusso quasi eccessivo. Ecco perché i bianconeri si libererebbero volentieri dell’ingaggio del polacco, che finora però si è blindato a Torino. Anche il suo vice pare non lusingato dalle sirene turche. In difesa, invece, i nomi più caldi sono quelli di Bonucci, Rugani e Alex Sandro. Il primo e l’ultimo guadagnano decisamente troppo per il loro status attuale, tutt’altro che da titolari inamovibili. Ma anche qui trovare una soluzione non è semplice.

L’ex centrale di Empoli e Cagliari, invece, ha un solo anno di contratto: in caso di proposte che gli consentano prospettive migliori potrebbe anche dire addio. A centrocampo la vera grana è Pogba, presentatosi alla Continassa in evidente ritardo di condizione. La Vecchia Signora è preoccupata per il francese e non si strapperebbe le vesti se dovesse decidere di andare in Arabia (ad oggi non ci sono offerte ma solo timidi approcci). Infine, c’è un vero e proprio esercito di calciatori fuori progetto: Zakaria, McKennie, Arthur, Nicolussi Caviglia, Ranocchia. Insomma, sarà un’estate decisamente calda sul fronte uscite.

Juve, un capitolo a parte per Bremer, Chiesa e Vlahovic

Li mettiamo in rigoroso ordine alfabetico, perché non c’è una precisa gerarchia di uscita. Anzi, se vogliamo proprio dirla tutta la Juventus li terrebbe tutti e tre e non li ha messi sul mercato. C’è un però, che non è neppure tanto piccolo. Questi non sono tempi in cui si possono rifiutare offerte, specialmente per i club italiani. Non fa eccezione la Vecchia Signora, che senza Champions a qualcosa dovrà necessariamente rinunciare. Gli indizi più importanti, in questo momento portano a Chiesa che ha un contratto in scadenza nel 2025 e non ha precisa collocazione tattica nell’attuale 3-5-2 di Allegri.

Sul figlio d’arte, ex Fiorentina, ci sono club inglesi come Newcastle e Liverpool mentre l’ipotesi Aston Villa non è presa in considerazione. Calma apparente, per ora, sugli altri due dove è sempre la Premier League il campionato da monitorare per qualche proposta. La Juve li valuta tanto, ma è pronta ad ascoltare.

Giuntoli vuole un’altra freccia a destra e il solito Sergente

La Juve mette le frecce. A destra è già arrivato Timothy Weah, perfetto alter ego del fu Cuadrado. Manca una valida alternativa allo statunitense, a meno che non si decida di puntare sul rientrante Cambiaso. Diversi i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, tra i quali spicca quello di Holm fresco di retrocessione con lo Spezia e reduce da un infortunio. Oltre al 23enne svedese, piace anche Castagne del Leicester.

A sinistra la fascia è coperta da Kostic e Iling-Junior ma se con quest’ultimo non si trovasse intesa per il rinnovo la cessione sarebbe di fatto obbligatoria. A quel punto, dentro Parisi dell’Empoli: rinforzo già individuato. Chiosa su Sergej Milinkovic-Savic che la Lazio deve necessariamente vendere in questa finestra di mercato per non perderlo a zero. Il Sergente vorrebbe raggiungere il fratello a Torino, anche se sull’altra sponda del Po. Prima, però, vanno piazzati gli esuberi e liberato il monte ingaggi. Possibili contropartite per i biancocelesti: Rovella e Pellegrini.