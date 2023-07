Juventus, il Giuntoli-day: primo giorno alla Continassa per il nuovo ds: ecco cosa ha fatto

Primo giorno alla Continassa per Cristiano Giuntoli, il nuovo direttore sportivo della Juventus viene salutato come l’uomo della svolta dagli addetti ai lavori e dai tifosi

04-07-2023 17:46

Primo giorno di lavoro dopo un lungo tira e molla. Cristiano Giuntoli è da oggi l’uomo mercato della Juventus con il compito di riportare la Vecchia Signora agli antichi splendori dopo due stagioni avare di successo per i colori bianconeri.

Giuntoli: il primo contatto con il mondo della Juventus

Cristiano Giuntoli non è mai stato un uomo che ama le grandi “fanfare”, anche negli anni di Napoli il direttore sportivo ha sempre tenuto un profilo basso evitando per quanto possibile le telecamere e cercando di lavorare nell’ombra per il bene della squadra. E l’esperienza alla Juventus comincia con lo stesso approccio.

Giuntoli è arrivato alla Continassa per il primo contatto con il mondo Juventus nel corso della tarda mattinata, per entrare ha scelto un ingresso secondario ed i giornalisti e fotografi che erano presenti non hanno potuto testimoniare il suo arrivo. Del resto manca ancora l’ufficialità nel ruolo di responsabile dell’area sportiva della Juventus che è attesa solo per il prossimo fine settimana.

Juventus, Giuntoli a pranzo con Francesco Calvo

La prima giornata di Cristiano Giuntoli è stata appunto quella per prendere contatto con il mondo Juventus. Il dirigente ha visitato le strutture all’interno del centro sportivo e poi si è fermato a pranzo con Francesco Calvo al J Hotel, nell’area riservata ai tesserati e quindi lontano da occhi indiscreti. Non c’è stato ancora l’incontro con lo stato maggiore della Juventus (Ferrero e Scanavino che non erano presenti alla Continassa, ndr). Mentre con Massimiliano Allegri ci sono stati molti contatti telefonici.

Giuntoli: il compito è rivoluzionare la Juventus

La Juventus ha scelto Cristiano Giuntoli per rilanciarsi ma anche per cambiare decisamente strategia sul mercato. All’ex dirigente del Napoli tocca il compito di dare nuova linfa alle ambizioni bianconere, dopo due anni senza successi, con i paletti di una maggiore sostenibilità sul piano economico. L’obiettivo è quello di creare una squadra giovane, ambiziosa e vincente senza però le spese folli degli ultimi anni.