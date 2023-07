Juventus, si allunga lista cedibili: altri due da vendere per Giuntoli

Il club bianconero deve livellare verso il basso il monte ingaggi: la lista dei possibili partenti si allunga con nomi illustri

03-07-2023 12:38

Full immersion di calciomercato per la Juventus. Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli si confrontano costantemente in merito al restyling della rosa in vista della prossima stagione. Priorità al livellamento verso il basso del monte ingaggi. Dopo l’arrivo di Weah e la cessione di Kulusevski al Tottenham, la Vecchia Signora è concentrata soprattutto sulle uscite, con la lista dei cedibili che continua ad allungarsi.

Juventus, il portiere Szczesny è in vendita

Non solo gli esuberi. La Juventus ha necessità di sfoltire la sua rosa per far quadrare i conti. Per questo motivo, anche l’estremo difensore Szczesny è stato aggiunto alla lista dei possibili partenti. Lo scorso 19 giugno, nel corso della conferenza stampa con la Nazionale polacca, l’estremo difensore aveva spiegato:

“Ho un contratto con i bianconeri fino al 2025 e prima di allora non mi vedrete con un’altra maglia”.

Non solo Szczesny: anche Alex Sandro tra i cedibili

Anche lo stipendio di Alex Sandro ha un peso non trascurabile per la Juventus. Il laterale sinistro potrebbe salutare. L’ex Porto ha raggiungo al soglia per il prolungamento automatico di un anno del vecchio contratto, con un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro, ma non equivale alla garanzia della permanenza. Sirene dall’Arabia Saudita e possibili titoli di coda dopo otto stagioni all’ombra della Mole.

Juve, i rientri dai prestiti

Szczesny e Alex Sandro, ma non solo. C’è un punto interrogativo sul domani in Italia di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che negli ultimi giorni hanno suscitato l’interesse di un folto nugolo di club in Premier League. Ma non è finita qui. Bisogna tenere a mente anche di tutti i giocatori in prestito che faranno ritorno alla Continassa. McKennie ha salutato il Leeds dopo una parentesi deludente così come Zakaria al Chelsea: i Blues non esercitato l’opzione di riscatto del suo cartellino. Sta per tornare alla base anche Arthur dal Liverpool.

A far ritorno alla Juventus, destinati ad allungare la lista dei cedibili, ci sono anche profili che quest’anno hanno militato tra le file di società di Serie A: Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia (Monza), Luca Pellegrini dalla Lazio. Si apprestano a fare la stessa marcia a ritroso pure Andrea Cambiaso dal Bologna e Nicolussi Caviglia dalla Salernitana. L’elenco termina con Koni De Winter, autore di una buona stagione all’Empoli. Vietato perdere tempo è l’imperativo per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, subito alle prese con l’idea di sviluppare un progetto vincente e sostenibile a partire prossimo campionato.