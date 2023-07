Juventus, Allegri via dopo le vacanze: Pistocchi rilancia le voci

Nuovo annuncio su Twitter di Maurizio Pistocchi: per il giornalista Massimiliano Allegri non sarà alla guida della Juventus nella prossima stagione, esonero in arrivo.

04-07-2023 15:37

L’annuncio, dato coi crismi della certezza, aveva scosso i social e scatenato vivaci dibattiti, diventando immediatamente virale, soprattutto sul web. Era il 22 giugno e Maurizio Pistocchi profetizzava su Twitter l’esonero del tecnico della Juventus. Allegri sarebbe stato messo alla porta, dopo due anni senza titoli e viste le oggettive difficoltà nella costruzione di gioco. Un annuncio che adesso si ripete. Sempre accompagnato dalla perentorietà: Allegri non sarà alla guida della Juventus nella prossima stagione sportiva. Non all’inizio del prossimo campionato.

Esonero Allegri: il primo Tweet di Pistocchi

Così l’esperto giornalista, per tanti anni volto noto di Mediaset, lo scorso 22 giugno: “Secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024“. Pochi giorni dopo, in effetti, sono comparse le voci sul possibile approdo dell’allenatore livornese in Arabia Saudita, a fronte di un’offerta milionaria. Offerta che Allegri, però, ha gentilmente declinato. Al momento, è ancora lui il tecnico della formazione bianconera. Del resto, la società lo ha più volte blindato, pubblicamente e con (apparente) convinzione.

Allegri via dalla Juve: nuovo annuncio social

Maurizio Pistocchi però ora rilancia i rumors. Citando prima un articolo di Tuttosport, poi fonti interne alla Continassa, il giornalista ripropone il tormentone sul suo account Twitter: Allegri lascerà la Juventus. “Secondo quanto pubblicato oggi sull’house-organ della società bianconera ‘…il primo compito di Giuntoli sarà di ricucire il rapporto tra Chiesa, Vlahovic e Allegri: gli spifferi dalla Continassa raccontano che qualcuno avrebbe garantito loro che al ritorno dalle vacanze il tecnico sarebbe stato un altro’. Proprio così”.

Juve, Allegri alla porta? Tifosi spiazzati

Tanti i commenti al nuovo, scoppiettante Tweet di Pistocchi. Tra utenti che criticano il giornalista per il lancio del libro scritto a quattro mani con Paolo Ziliani, “Juventopoli”, e altri insulti che non meritano di essere riportati, c’è spazio per qualche domanda e per qualche riflessione seria. Spinokius chiede: “Maurizio, nel caso ci sarebbe solo Conte come eventuale sostituto oppure c’è margine di qualche nome a sorpresa? Grazie”. Qualcuno fa notare: “C’è Tudor“. Lorenzo, tifoso juventino, ammette: “Io spero che lei abbia ragione, lo spero tanto”. Massimo spera in un miracolo: “Che il sostituto sia Spalletti?“. Mentre i tifosi di altre squadre, come Michele, punzecchiano: “Ma lasciatelo alla Juventus che così continuiamo a divertirci”.