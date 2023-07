Juventus, la fuga continua: il talento della Next Gen può volare in Olanda

Il Feyenoord interessato al trequartista Soulé: il club bianconero tentato da una plusvalenza che porterebbe nelle casse della società una ventina di milioni di euro

03-07-2023

Potrebbe essere già finita l’avventura di Matias Soulé con la maglia della Juventus. Secondo Tuttosport, infatti, il Feyenoord sarebbe pronto a dare l’assalto al giovane trequartista argentino, giocatore dagli ampi margini di miglioramento a cui però Massimiliano Allegri sarebbe disposto a rinunciare per poter avere risorse da investire nel calciomercato.

Juventus, anche Soulé verso l’addio

Dopo gli addii di Di Maria e Cuadrado e i “mal di pancia” di Chiesa e Vlahovic la Juventus potrebbe prepararsi a salutare Matias Soulé. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Feyenoord sarebbe molto interessato al trequartista argentino, giocatore che Massimiliano Allegri ha lanciato in serie A, ma che il tecnico toscano sarebbe disposto a sacrificare pur di avere poi a disposizione delle risorse da investire nella campagna acquisti.

Juventus, il Feyenoord può offrire 20 milioni per Soulé

Soulé è valutato dalla Juventus sui 25 milioni di euro: il prezzo del cartellino del 19enne argentino cresciuto nella Next Gen bianconera è cresciuto nel corso di questa stagione che l’ha visto scendere in campo per 15 volte in serie A, con un gol all’attivo. Il Feyenoord potrebbe spingersi a offrire fino a 18-20 milioni: a quel punto dovrà essere la Juventus a capire se accontentarsi o meno della somma che permetterebbe comunque di realizzare una importante plusvalenza. Soulé, infatti, è stato prelevato a gennaio 2020 dal Velez Sarsfield per 2,2 milioni di euro.

Juventus, i soldi di Soulé per arrivare a Parisi

La cessione di Soulé sarebbe importante perché permetterebbe alla Juventus di fare cassa e poi investire le risorse guadagnate nel calciomercato. È notizia di ieri che la società bianconera ha dovuto stoppare la trattativa con l’Empoli per l’acquisto del terzino Fabiano Parisi perché sprovvista del denaro necessario per chiudere l’affare.