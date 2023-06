Allenatore Juventus: Pistocchi sgancia la bomba e getta in subbuglio i tifosi bianconeri

Il giornalista ha annunciato su Twitter una clamorosa svolta da parte del club bianconero riguardante la guida tecnica per la prossima stagione: è bufera sui social network

22-06-2023 15:02

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rassegnati o ancora furiosi, i tifosi della Juventus si erano ormai convinti che Massimiliano Allegri avrebbe guidato i bianconeri anche nella prossima stagione. Una bomba sganciata su Twitter da Maurizio Pistocchi torna ora ad agitare la tifoseria: secondo il giornalista Allegri non sarà più l’allenatore della Juve.

Juventus, la bomba di Pistocchi su Allegri

Maurizio Pistocchi è sicuro: Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Il giornalista dà la notizia su Twitter, evitando però di fornire molti dettagli. “Notizia bomba – twitta il giornalista – secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri non sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024”. Poche righe, quelle pubblicate su Twitter da Pistocchi, che bastano però a mandare in subbuglio i tifosi, non solo quelli della Juve.

Juventus, tifosi tra incredulità e gioia

La prima reazione dei tifosi della Juventus alla bomba sganciata da Pistocchi è di incredulità. “Questa è più falsa dell’offerta rifiutata dall’Arabia”, commenta Citox. Qualcuno, invece, spera che Pistocchi non si sbagli. “Spero che la bomba sia vera, nulla contro Allegri, ma un’altra stagione come questa no eh. Non saranno state tutte sue le colpe, ma l’inizio da incubo non ha scusanti”, commenta Tommaso. “Sono pronto Maurizio, se è vero li compro tutti i tuoi libri”, scrive entusiasta Maxi. Una fetta dei tifosi della Juventus è però pronta a difendere Allegri: “Max è un Signor Allenatore… Tutti bravi dal divano o da opinionisti o giornalisti”, scrive Michel.

Allegri via, il rammarico degli anti-Juve

Ma un’altra delle reazioni del web da registrare riguarda i tifosi anti-Juve, quelli degli altri top team del campionato: per tutti l’eventuale partenza di Allegri sarebbe una pessima notizia. “Questa è la peggior notizia del calciomercato. Per noi”, commenta Peppinter. “Per tutte le italiane”, gli fa eco Salvatore. “C’è il rischio che adesso giochino a calcio”, ironizza Carlo. “Che brutta notizia, perché da interista ero un assiduo sostenitore del gioco delle due belle stagioni di Allegri alla Juventus. Non capisco, perché lo mandano via?”, la chiosa di Andrea.