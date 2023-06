Juventus, Allegri vuole convincere Rabiot. La chiave per arrivare a Milinkovic-Savic

I bianconeri vogliono sistemare il centrocampo in vista della prossima stagione: trattative in atto con più società. E Zaniolo...

22-06-2023 12:42

Il centrocampo prima di tutto: la Juventus è al lavoro per rinforzare il reparto mediano in vista della prossima stagione, e ha intavolato trattative con più società per più nomi caldi di mercato.

La priorità numero uno di Massimiliano Allegri è però quella di trattenere Adrien Rabiot, considerato un caposaldo da cui ripartire nella prossima stagione.



Juventus: Rabiot il primo vero colpo dell’estate

Il primo vero colpo dell’estate: Massimiliano Allegri considera così la possibile e insperata permanenza di Adrien Rabiot a Torino. Il centrocampista è in scadenza di contratto tra pochi giorni, e i bianconeri stanno aspettando una risposta definitiva all’offerta formulata ormai settimane fa per il rinnovo.

La Juventus ha proposto il prolungamento di un anno alle stesse cifre che il nazionale francese percepisce attualmente, ovvero 7 milioni di euro all’anno più bonus a salire. Rabiot è un perno dello scacchiere tattico di Allegri, che spera di convincere il giocatore nonostante la mancata partecipazione alla prossima Champions League.

La risposta del nazionale transalpino è attesa entro la fine della settimana: il giocatore ha tanti interessamenti ma le offerte al momento arrivate dalla Premier League per ora non lo soddisfano. E Allegri spera.

Juventus: Rovella è la chiave per Milinkovic-Savic ma…

La Juventus ha da tempo un’intesa di massima con Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio ha detto sì a un trasferimento a Torino, ma il prezzo del suo cartellino imposto da Claudio Lotito (40 milioni di euro), è ancora troppo alto per le casse bianconere.

I dirigenti torinesi stanno valutando se inserire nella trattativa Nicolò Rovella, reduce da una grande stagione in prestito al Monza. Il giovane giocatore piace molto a Maurizio Sarri e l’operazione potrebbe prendere piede. L’affare dovrà però avere il via libera di Allegri, che due settimane fa aveva incontrato il giocatore spiegandogli di averlo inserito nei suoi piani per il futuro.

Juventus, scambio anche per Zaniolo

Il talentuoso giocatore azzurro Nicolò Zaniolo potrebbe prendere il posto di Angel Di Maria, che proprio oggi ha salutato definitivamente la Juventus. L’agente dell’ex romanista Claudio Vigorelli ha incontrato il Galatasaray per capire se ci sono margini per una trattativa.

Zaniolo ha una clausola di rescissione da 35 milioni di euro, troppo alta per i bianconeri, che possono però mettere sul piatto alcune contropartite stuzzicanti come Arthur o lo stesso Weston McKennie, rientrato dalla Premier League.