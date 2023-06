Juve, per Rabiot spunta il Barcellona

I bianconeri vogliono trattenere il giocatore ma arrivano nuove voci

19-06-2023 09:46

Futuro alla Juventus sempre in bilico per Adrien Rabiot. I bianconeri stanno aspettando una risposta da parte della mamma-agente del centrocampista francese, in scadenza di contratto a fine giugno, ma intanto aumentano le indiscrezioni sul giocatore, tra le poche note positive della stagione bianconera.

Secondo i media spagnoli, Rabiot sarebbe stato offerto dal suo entourage al Barcellona, che è alla ricerca di occasioni a parametro zero. Il nazionale francese non rientra nella lista di Xavi, ma potrebbe essere preso in considerazione in caso venisse ceduto Kessié.