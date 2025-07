Juventus, il caso Vlahovic vicino alla svolta: la soluzione alla Osimhen, il Milan guarda e c’è chi punta il dito sull’Inter

Il caso Vlahovic rimane centrale in casa Juventus che sta cercando possibili soluzioni per evitare di perdere il giocatore a costo zero e spuntano nuovi retroscena sulla situazione

La prima grana da risolvere. La Juventus volge lo sguardo al futuro, all’ambizione di tornare ad alzare un trofeo importante nella prossima stagione ma nel farlo scorge l’ombra di Dusan Vlahovic, la cui situazione può avere un impatto importante sulle scelte future soprattutto dal punto di vista economico.

Il summit tra Comolli e Kristic

Dusan Vlahovic è finito ai margini del progetto tecnico di Igor Tudor, la Juventus sembra non essere più intenzionata a puntare sul serbo. Ma il problema principale è quel contratto in scadenza a giugno 2026 che mette i bianconeri in una situazione molto delicata. Perdere un calciatore come Dusan a parametro zero sarebbe una mazzata per i conti del club. E per questo motivo è in arrivo un summit tra il direttore generale Comolli e l’agente del calciatore Ristic per provare a cercare una soluzione che spezzi il braccio di ferro che si è creato e porti a un compromesso che possa piacere ad entrambe le parti.

Le possibili soluzioni

Tante le soluzioni che in questo momento sono al vaglio delle parti, anzi forse tutte anche quelle più inattese. Nelle ultime ore si è fatta strada anche l’ipotesi di una risoluzione contrattuale che risparmierebbe un ingaggio oneroso alla Juve ma che forse il club considera come l’ultima strada da prendere in considerazione. I bianconeri spingono invece per una soluzione alla Osimhen. Lo scorso anno il Napoli ha ceduto il giocatore nigeriano in prestito allungando il contratto di un anno e di fatto mettendosi al riparo da un possibile addio a parametro zero. Anche la Juve valuta una soluzione del genere magari spalmando l’ingaggio rimanente su almeno due stagioni.

L’interesse del Milan, il disturbo dell’Inter

Tra le squadre che si sono mosse apertamente sulle tracce di Dusan Vlahovic c’è senza dubbio il Milan di Massimiliano Allegri con il tecnico toscano che conosce molto bene il giocatore. Un interesse che sembrava molto forte al tramonto del campionato e che invece sembra essere scemato nelle ultime settimane, con i rossoneri forse frenati dall’ingaggio molto alto che percepisce il serbo. Mentre dagli ambienti vicini alla Juve c’è chi dietro questa situazione vede la “mano lunga dell’Inter”. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, da sempre vicino alle cose della Vecchia Signora, i nerazzurri potrebbero aver messo in campo una manovra di disturbo: “Si fa strada l’idea che possa esserci qualcuno dietro questi comportamenti – ha rivelato in un video sul suo canale YouTube – Ci può stare che qualcuno ambisce a portarlo via a costo zero o a un prezzo bassissimo a gennaio. Qualcuno ha buttato lì che ci sia l’Inter che dopo vorrebbe liberarsi di Thuram dopo i casini che sono successi e quindi Marotta punterebbe su Vlahovic”.