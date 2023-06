Zaniolo ha detto sì alla Juventus

Lo scrive il sito di Repubblica: ora bisogna trovare l'accordo con il Galatasaray, che chiede il pagamento della clausola da 35 milioni di euro

14-06-2023 15:15

La nuova Juve potrebbe rinascere intorno alla figura di Nicolò Zaniolo, giocatore spesso accostato ai bianconeri. Secondo Repubblica.it, questa volta il giocatore ex Roma avrebbe già dato l’assenso alla proposta proveniente da Torino, ma lo scoglio è raggiungere l’accordo con il Galatasaray. I turchi sono fermi sulle loro posizioni, ossia il pagamento dell’intera clausola di rescissione del centrocampista, pari a 35 milioni di euro. Manna & C. vorrebbero invece chiudere a circa 25 milioni di euro. La distanza non è poi enorme, chissà che non si chiuda a metà strada.