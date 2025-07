Zaniolo patteggia per la rissa con i Primavera della Roma e sogna il Psv

Il fantasista pagherà una multa di 15mila euro per quanto accaduto il 25 maggio negli spogliatoi del Viola Park, il club olandese intanto pensa a lui

Si è conclusa la telenovela Zaniolo in merito alla presunta rissa con due giovani giocatori della Roma avvenuta in occasione della finale del campionato Primavera del 25 maggio scorso negli spogliatoi del Viola Park. Il talento ex giallorosso ha finito col patteggiare, raggiungendo un accordo con il capo della Procura federale, Giuseppe Chinè.

I fatti nella versione di Zaniolo

Zaniolo ha sempre negato di aver preso a pugni i due primavera del club giallorosso, sostenendo a più riprese la sua innocenza, sia davanti al giudice che sui social dove ribadì: “Nei giorni scorsi scorsi – ha scritto – sono stato ascoltato in Procura dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné, che desidero ringraziare per avermi dato modo di chiarire, spero definitivamente, la mia posizione. Non posso ovviamente entrare nel merito delle spiegazioni che ho fornito circa la dinamica degli eventi, che ritengo risolutive. Ribadisco di non aver compiuto atti aggressivi o violenti ai danni di nessuno, ma di essere stato io bersaglio di offese e provocazioni ingiustificate da parte di alcuni tesserati della Roma”. Zaniolo aveva comunque riconosciuto di “non aver reagito nel modo più opportuno rispetto al ruolo e all’esperienza che mi appartengono”.

Le attenuanti riconosciute

Chinè gli ha riconosciuto un paio di attenuanti di Zaniolo e ha preteso che si scusasse pubblicamente, cosa avvenuta con un lungo messaggio social il 10 giugno. E’ stato accertato che non c’è stato nessuno schiaffoe nessun pugno: Zaniolo avrebbe dato un paio di manate sul collo a uno dei due giocatori.

A Zaniolo era stato contestato l’articolo quattro del Codice di giustizia sportiva su lealtà e probità, ma anche quello per la condotta violenta, che prevede una sanzione di tre giornate di squalifica più ammenda. Avendo patteggiato ha già in partenza il 50% di “sconto” della pena. Da qui si è arrivati alla sanzione pecuniaria di 15.000 euro.

Il Psv pensa a Zaniolo per sostituire Noa Lang

Intanto sul fronte mercato si muove qualcosa. Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina Zaniolo è tornato al Galatasaray che ne detiene il cartellino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il PSV starebbe pensando a lui per sostituire Noa Lang, vicino al trasferimento al Napoli.