Tutti interessati a Milinkovic-Savic: ecco la lista delle pretendenti

Il serbo ha un solo anno di contratto con la Lazio. Juventus, Milan e Inter sulle sue tracce ma attenzioni a possibili proposte anche dall'estero. Lotito attende.

18-06-2023 09:09

Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo piace a tantissimi club. Claudio Lotito attende la proposta giusta per lasciarlo andare.

Lazio, la situazione contrattuale di Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic ha appena concluso la sua ottava stagione alla Lazio. Conquistato il pass per la prossima Champions League, il serbo pare pronto a rimettersi in gioco altrove.

La Lazio non ha molte alternative, anche perchè il contratto del forte centrocampista scade al termine della prossima stagione. Per non perderlo a parametro zero, servirebbe una cessione durante questa finestra estiva di mercato. Le pretendenti non mancano di certo.

Milinkovic-Savic, la Juventus aspetta la decisione di Rabiot

La Juventus è interessata al 28enne serbo da anni. Questa potrebbe essere la volta buona per portarlo a Torino, sponda bianconera. La dirigenza bianconera starebbe attendendo, secondo la Gazzetta dello Sport, la decisione di Adrien Rabiot (a cui è stato proposto di restare), prima di dare il via all’assalto a Sergej Milinkovic-Savic.

L’idea di un centrocampo con Paul Pogba al 100% della forma e Sergej Milinkovic-Savic al suo fianco piace tanto al popolo bianconero e allo stesso Max Allegri. La Juventus sarebbe pronta anche ad inserire nella trattativa eventuali contropartite tecniche gradite alla Lazio come Luca Pellegrini o Nicolò Rovella per abbassare le richieste economiche della Lazio (non meno di 30 milioni di euro). Si è parlato anche di Denis Zakaria e Arthur come possibili contropartite tecniche..

Milinkovic-Savic, Milan e Inter in corsa: attenzione alla Premier

Non solo la Juventus è sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic. Anche Milan e Inter sarebbero particolarmente interessate al fuoriclasse biancoceleste. Il Diavolo sa che, con lui, renderebbe il centrocampo molto più muscolare e di qualità. Anche l’Inter, soprattutto nel caso di addio di Marcelo Brozovic, potrebbe farsi avanti in maniera seria.

Chiaramente attenzione a possibili proposte anche da club esteri, in particolare dalla Premier League. Tante le società inglesi che non avrebbero problemi a soddisfare le richieste economiche di Claudio Lotito. Ovviamente, Sergej Milinkovic-Savic punta ad un club di primissima fascia.