Beffa Juventus, l'Inter piomba su Milinkovic-Savic: pronta l'offerta

La Vecchia Signora insegue il serbo da tempo ma i nerazzurri sarebbero pronti ad una proposta importante per strapparlo alla concorrenza. Nella trattativa anche Gosens.

13-06-2023 10:06

Sergej Milinkovic-Savic è uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva di calciomercato. La Juventus pareva in pole position ma l’Inter pare pronta a fare un’offerta importante alla Lazio.

Milinkovic-Savic, un solo anno di contratto con la Lazio

Autore di una stagione speciale, Sergej Milinkovic-Savic ha ancora un anno di contratto con la Lazio, club in cui gioca dal 2015. Conquistato il pass per la prossima Champions League, il serbo potrebbe aver concluso il suo periodo biancoceleste.

Il rinnovo, almeno per il momento, non pare semplice e, a 28 anni, il forte centrocampista pare deciso a mettersi in gioco altrove per provare ad alzare ulteriormente il proprio livello.

Il lungo corteggiamento della Juventus

La Juventus corteggia il serbo da diverso tempo. In passato, più volte, si è parlato di un possibile approdo di Milinkovic-Savic a Torino, sponda bianconera ma, alla fine, Claudio Lotito, patron della Lazio, ha sempre resistito alle avances bianconere.

Quest’anno la Juventus ci sta riprovando. Vuole Sergej Milinkovic-Savic a tutti i costi (anche per sostituire il probabile partente Adrien Rabiot). Avrebbe anche già avanzato una proposta, inserendo nella trattativa Arthur, di rientro dalla non eccelsa esperienza al Liverpool.

L’offerta importante dell’Inter

Juventus in pole position? No, soprattutto dopo l’inserimento dell’Inter. Archiviata la delusione per aver perso la Champions League, la società nerazzurra sta pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno degli obiettivi sarebbe proprio il serbo che l’attuale allenatore nerazzurro conosce benissimo (i due hanno lavorato insieme alla Lazio).

Radio Radio ha parlato di una proposta importante da parte dei nerazzurri che sarebbero pronti anche ad inserire Robin Gosens nella trattativa. La Lazio, per lasciar partire Sergej Milinkovic-Savic, vorrebbe almeno 40 milioni di euro. Da ricordare che il giocatore ha anche tanti estimatori fuori dai confini nazionali, in particolare nella ricca Premier League (già lo scorso anno c’erano stati interessamenti dall’Inghilterra).