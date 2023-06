Juventus, anche Arthur per avere Milinkovic-Savic

Il serbo ha il contratto in scadenza con la Lazio al termine della prossima stagione.

In attesa di novità sul fronte Rabiot (si sta provando a trattenerlo ancora per un anno), la Juventus pare decisa a strappare Milinkovic-Savic alla Lazio. Il serbo è un vecchio pallino della dirigenza bianconera che, da anni, tenta il “furto” ai danni della Lazio.

Il forte nazionale serbo ha ancora un anno di contratto con il club biancoceleste. Quindi, questa sarà l’ultima estate per poter monetizzare una sua eventuale cessione (il rinnovo pare in salita). Secondo Il Messaggero, la Juventus sarebbe pronta ad inserire anche Arthur, di rientro dalla non felice avventura al Liverpool, per convincere Lotito a cedere il suo gioiello. Arthur, per il gioco di Sarri, potrebbe tornare piuttosto utile.