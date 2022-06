Lazio, la Premier su Milinkovic

18-06-2022 14:46

La Premier vuole Milinkovic e non è certo una novità in casa Lazio. Il ds biancoceleste Tare è volato in Inghilterra e ha registrato molteplici interessi dei club, su tutti Chelsea, Arsenal e Newcastle.

Lotito è stato chiaro, un giocatore come Milinkovic non ha prezzo ma non farà crociate per trattenerlo. Tuchel è pazzo del serbo e lo vorrebbe a tutti i costi, trattare col presidente della Lazio però non è mai cosa semplice.

