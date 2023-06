Juventus: ultimo tentativo per Rabiot

La dirigenza proporrà il rinnovo di un anno alle cifre attuali

07-06-2023 11:04

La Juventus sta provando in tutti i modi a trattenere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese andrà in scadenza il 30 giugno e non ha ancora trovato un accordo con la società bianconera. L’obiettivo della dirigenza, secondo la Gazzetta dello Sport, è quello di rinnovare di un anno alle stesse cifre attuali, ovvero 7 milioni di euro netti più bonus. La trattativa non è ancora iniziata ma la dirigenza farà un tentativo.