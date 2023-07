Juventus, Giuntoli è il vero top-player? Tifosi in fermento sul web

Dopo l'addio al Napoli, in settimana verrà ufficializzato il nuovo ds bianconero: aspettative e sfottò sui social

01-07-2023 09:21

Gli è costato quasi un milione di euro, la cifra cui ha dovuto rinunciare lasciandola a De Laurentiis, e uno stress durato mesi per un tira e molla che sembrava non aver fine ma alla fine il sì del Napoli è arrivato: Cristiano Giuntoli è libero e potrà accordarsi con la Juventus per un matrimonio tanto sofferto quanto fortemente voluto da entrambe le parti.

Juventus, Giuntoli dovrebbe essere il nuovo Marotta

L’ormai ex ds del Napoli potrebbe essere annunciato già domani e probabilmente presentato il 10 luglio, giorno del raduno del club bianconero. La speranza di Madama è che vada a colmare quel vuoto mai realmente coperto dopo l’addio di Beppe Marotta. Dopo anni di gavetta e le otto stagioni in azzurro Giuntoli ha raggiunto la totale consacrazione solo l’anno scorso, grazie soprattutto ai due colpi Kim-Kvara, presi per complessivi 30 milioni circa e che oggi in due valgono oltre 150 milioni di euro.

Juventus, i tifosi della Juve si fidano di Giuntoli

Fioccano le reazioni: “Giuntoli dovrebbe riportare quella serietà gestionale perduta con la partenza di Marotta, riportando la Juve a quella concretezza e serietà che l’ha sempre contraddistinta. È questo quello che mi aspetto prima di tutto, e basta acquisti” e anche: “Con Giuntoli rifiorisce la Juve, chiudono gli show e i cavalli tornano nelle stalle” e poi: “Con Giuntoli finalmente Allegri può fare quello che non gli piace fare: Allenare”.

C’è chi scrive: “Secondo me il punto fondamentale è che finalmente si comincia a programmare. Cosa vuoi che hanno programmato i vari incapaci che si sono susseguiti in questi anni?” oppure: “I tifosi del Napoli stanno scrivendo migliaia di tweet per infangare Giuntoli. Come rosicano…Poi si offendono se gli dici che sono provinciali e sportivamente inferiori”

Napoli si divide dopo l’addio di Giuntoli

Non manca il sarcasmo dei napoletani: “8 anni al Napoli mai un titolo a lui dedicato, neanche quest’anno durante la nostra marcia trionfale in campionato, oggi d’improvviso diventa il Re del mercato”, oppure: “lo ringrazio per il lavoro svolto, alternato da bidoni clamorosi a colpi di genio. Ho la netta sensazione che dove andrà avrà molte più possibilità di sbagliare, proprio perché avrà più voce in capitolo e, soprattutto, non avrà gli stessi collaboratori” e anche: “Giuntoli a Napoli ha appreso un modello basato sull’onestà, la sostenibilità e il rispetto dei parametri economico – finanziari. In effetti è proprio quello che ci voleva da quella parti” e infine: “Vai. Sei libero. Ed ora prova ad insegnare alla Juve a vincere nella legalità”.